Sophie Codegoni in bikini alle Maldive: mostra il pancino alle 23esima settimana di gravidanza Sophie Codegoni è volata alle Maldive con Alessandro Basciano e si sta godendo il totale relax in un resort di lusso. Ne ha approfittato per sfoggiare un micro bikini, rivelando il pancino alla 23esima settimana di gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: aspetta il suo primo figlio dal compagno Alessandro Basciano, l'ex gieffino di cui si è innamorata proprio nella nota casa di Cinecittà, e non potrebbe essere più raggiante. I due si sono incontrati sotto i riflettori di Canali 5 e da allora sono diventati inseparabili, tanto da aver deciso di mettere su famiglia. L'annuncio della gravidanza è arrivato sui social a sorpresa qualche settimana fa e ora l'influencer non può fare a meno di documentare la crescita del suo pancino settimana dopo settimana. Proprio nelle ultime ore, complice una vacanza alle Maldive in un resort di lusso, Sophie ha indossato il bikini, lasciando in vista le forme modificate dalla dolce attesa.

La vacanza da sogno dei Basciagoni

Sarà perché presto diventeranno genitori o perché semplicemente volevano concedersi una romantica vacanza oltreoceano, ma la cosa certa è che i "Basciagoni" hanno approfittato del periodo post-natalizio per volare alle Maldive e ora si stanno godendo un pizzico di relax in un resort di lusso su un'isola privata. Ieri è stato il loro primo giorno in questa location paradisiaca e sui social hanno immortalato lo splendido bungalow con affaccio sul mare in cui passeranno le prossime ore. Tra immersioni sott'acqua, giri sul sup e maxi abbracci, hanno dimostrato di essere super felici. Sophie ha rispolverato i suoi bikini estivi, apparendo meravigliosa in versione futura mamma.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano alle Maldive

Il bikini di Sophie Codegoni in gravidanza

Al motto di "First day in paradise #23weekspregnant", Sophie Codegoni si è lasciata immortalare di profilo sullo sfondo di un panorama da sogno. Ha il viso al naturale, lo sguardo sognante e la silhouette che comincia a cambiare con la dolce attesa. Il pancino sta crescendo sempre di più e la rende ancora più bella.

Il pancino di Sophie Codegoni

Complice il fatto che le sue forme non sono ancora "esplosive", ha avuto la possibilità di "riciclare" un vecchio bikini, per la precisione un due pezzi nero col reggiseno a fascia che ha messo in risalto il décolleté e il tanga sgambato. Nelle Stories, inoltre, l'influencer ha spiegato di andare fiera della sua "nuova" abbronzatura che le ha permesso di dire addio ai piccoli brufoletti che aveva sul viso. Insomma, la dolce attesa la rende letteralmente raggiante e i fan non vedono l'ora di conoscere la piccola Celine.