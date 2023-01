Sophie Codegoni e Alessandro Basciano alle Maldive: quanto costa il resort di lusso sull’isola privata Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono volati alle Maldive per una vacanza di relax in una bellissima isola privata con spiagge incontaminate e una lussureggiante vegetazione tropicale.

A cura di Clara Salzano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano alle Maldive

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono partiti per una vacanza rigenerativa alle Maldive. I futuri sposi, e presto anche genitori di una bambina, si stanno concedendo alcuni giorni di relax tra spiagge di sabbia fine e acque cristalline. Vediamo quanto costa il loro soggiorno nel paradiso terrestre.

Sophie Codegoni nel resort alle Maldive

Sono già numerose le immagini e i video condivisi sui social da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano durante la loro vacanza alle Maldive. La coppia di ex concorrenti del GF Vip ha scelto l'Ayada Maldives per il loro soggiorno. Si tratta du un resort posto nella zona meridionale dell'Atollo Gaafu Dhaalu.

L’Ayada Maldives

L'Ayada Maldives è situato su una bellissima isola privata con spiagge incontaminate e una lussureggiante vegetazione tropicale. Si tratta di un resort di lusso realizzato con un autentico stile maldiviano e tutti i confort delle strutture più esclusive come grandi ville private con piscine a sfioro, spa e ristoranti.

Le ville sull’acqua dell’Ayada Maldives

Per il loro soggiorno alle Maldive Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno preso una villa sull'acqua dell'Ayada Maldives, in bilico sulla laguna. La villa si sviluppa su una superficie di circa 100 metri quadrati e comprende una grande camera da letto, un bagno con vasca e docci a vista, terrazza esterna privata, amache sull'oceano, una vasca a immersione ad acqua fredda e l'accesso diretto all'Oceano, oltre ad una vista mozzafiato sull'orizzonte.

Una delle ville sull’acqua dell’Ayada Maldives

Il prezzo per una notte all'Ayada Maldives varia in base al periodo e all'alloggio scelto. Nel caso Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che soggiornano in una delle ville sull'acqua dell'Ayada Maldives, il prezzo si aggira intorno ai 1.130 euro a notte.