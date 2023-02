Sophie Codegoni, gravidanza comoda in tuta e camicia di flanella: mostra il pancione col crop top Sophie Codegoni è alla 25esima settimana di gravidanza e sui social continua a documentare ogni dettaglio di questo periodo magico. Il suo nuovo look premaman? È cozy e trendy e lascia il pancione in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Alessandro Basciano e non potrebbe essere più raggiante. I due si sono conosciuti lo scorso anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai più lasciati, anzi, hanno dato vita a uno dei momenti più romantici del 2021 con la loro proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. I piani della coppia, però, sono stati stravolti dalla notizia più bella del mondo: a fine novembre hanno annunciato che presto diventeranno genitori del loro primogenito, dunque probabilmente le nozze slitteranno a dopo la nascita del bebè. L'influencer non potrebbe essere più felice e sui social non esita a mettere in mostra il pancino sempre più visibile.

Lo stile di Sophie Codegoni in gravidanza

Li avevamo lasciati in una location da sogno alle Maldive poco dopo Natale e oggi ritroviamo i "Basciagoni" alle prese con la loro normale quotidianità milanese. La più attiva sui social è Sophie, che si gode al 100% questa nuova vita da futura mamma. Il dettaglio che in molti hanno notato è che non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile trendy e sensuale che da sempre la contraddistingue. Crop top, minigonne, tubini fascianti: per lei ogni occasione è buona per rivelare la bellezza delle forme femminili in gravidanza. Nelle ultime ore, ad esempio, ha annunciato di essere alla 25esima settimana di gravidanza con un look casalingo e cozy che si rivelerà perfetto per le donne in attesa come lei.

Il look cozy di Sophie Codegoni

Il look premaman di Sophie Codegoni

Al motto di "È l'ora della nostra tisana", Sophie Codegoni si è lasciata immortalare seduta in cucina in un'insolita versione casalinga. Piedi nudi, capelli legati in uno chignon improvvisato e trucco appena accennato: la cosa evidente è che non rinuncia allo stile neppure tra le mura domestiche. Ha infatti abbinato dei pantaloni della tuta nera a una maxi camicia di flanella a quadri, un vero e proprio must del momento. Naturalmente ha tenuto quest'ultima sbottonata, rivelando un crop top bianco e il pancione sempre più evidente. Insomma, Sophie in versione futura mamma è ancora più bella e smagliante: in quanti non vedono l'ora di vederla col bebè tra le braccia?