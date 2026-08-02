Kate Middleton incoronata la persona meglio vestita del 2026: il suo stile senza tempo l’ha resa un’icona

Dopo il primo posto del 2022 Kate Middleton è stata nuovamente eletta la britannica meglio vestita del 2026 da Tatler: merito dei suoi look sempre impeccabili.

Kate Middleton in Roksanda

Non è ciò che indossi a fare di te un'icona di stile, ma come lo indossi: su questa filosofia Tatler ha stilato anche per il 2026 la tradizionale classifica delle persone meglio vestite, coloro che stanno sfoggiando un guardaroba davvero degno di nota, ma indossandolo con carattere e personalità. Le tendenze corrono veloci sui social nell'epoca moderna, le mode vanno e vengono: ma lo stile resta, resta la capacità di distinguersi dalla massa rimanendo fedeli a se stessi, ma con un occhio ai trend che non guasta.

Non è un equilibrio semplice da mantenere: il rischio è assuefarsi a ciò che si vede sulle passerelle o viceversa, allontanarsi troppo dalla contemporaneità pur di andare controcorrente. C'è chi invece, con la giusta misura, riesce a porsi nel mezzo, a coniugare questi aspetti e vincere così la battaglia dello stile.

Kate Middleton in Italia con la giacca Blazè Milano

Più di tutti, ci riesce Kate Middleton. Tatler ha incoronato la principessa del Galles la britannica meglio vestita del 2026. Il suo è un primo posto che non stupisce e che in realtà, ha già conquistato in passato: l'ultima volta nel 2022. Da quando ha annunciato la remissione dal cancro è tornata a pieno ritmo ai suoi impegni, sfoggiando uno stile impareggiabile e confermando la sua predilezione per il riciclo.

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Kate Middleton in Edeline Lee, body Holland Cooper décolleté Ralph Lauren, borsa Asprey

L'abito da tè color cipria di Roland Mouret al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, l'abito giallo canarino di Roksanda al Royal Ascot, i look per il viaggio in Italia: in questi mesi è stata assoluta protagonista coi suoi outfit, che riflettono la personalità di una donna raffinata, che rispetta l'etichetta ma con modernità. Per Tatler è "la figura più chic della Gran Bretagna, tornata in salute e di nuovo eroina della moda britannica".

Kate Middleton in Eponine

Tra le presenze royal nella classifica, spicca il primo posto del 2024 conquistato dalla principessa Beatrice, cugina del principe William, che la rivista all'epoca aveva soprannominato "la principessa della perfezione, un faro di eleganza sartoriale, capace di abbinare tagli di ispirazione vintage a un glamour da passerella". Nell'elenco di quest'anno non ci sono altri esponenti della royal family: spiccano però altri volti noti come l'atleta britannica di atletica leggera Temi Ojroa, l'attrice di Bridgerton Hannah Dodd (che interpreta Francesca), Gjin Lipa (fratello di Dua Lipa) e Valentina Pinault, figlia di Salma Hayek. Sul fronte maschile il più alto in classifica è Edward Bluemel, attore in Killing Eve e My Lady Jane.

Perché Kate Middleton ci piace così tanto

Dello stile di Kate Middleton ci piace l'eleganza senza tempo, il suo essere sempre coerente, adeguata al contesto, che si tratti di una cena di gala a Palazzo o di un'uscita più informale o di un incontro con personalità di spicco. I coat dress sono il must have del suo guardaroba: ne possiede di tutti i colori. I brand di cui indossa più spesso le creazioni, invece, sono Alexander McQueen, Jenny Packham, Emilia Wickstead e Catherine Walker. Ma accanto ai marchi di lusso affianca spesso brand più accessibili e low cost, altro aspetto che piace molto del suo modo di vestire, in cui riesce a mixare alto e basso in modo sapiente. Non a caso, nel tempo è nata l'espressione "Effetto Kate Middleton": tutto ciò che indossa viene copiato, spesso va addirittura sold out. Kate Middleton è la dimostrazione di quanto un look possa essere potente, di quanto l'immagine possa raccontare una storia, anche un'evoluzione, visto che nel suo caso nonostante la completa aderenza all'etichetta, c'è anche un tentativo di "svecchiare" la monarchia, di rendere certe circostanze un po' più informali, ma sempre con buon gusto. Dalla sua, la principessa ha una forte riconoscibilità: è unica, impeccabile ed è rimasta fedele a se stessa nel tempo, prediligendo abiti dalle linee pulite e linee sartoriali. Insomma, una perfetta futura regina moderna, consapevole di quanto sia importante l'immagine. Lo ha ben spiegato a Fanpage.it lo stylist Nick Cerioni: "Oggi più che mai la parte visiva ha il potere di raccontare, di parlare: da una parte è un limite, da un'altra parte è un grande plus. È un plus perché amplifica il messaggio, ma è un minus se diventa sovrastante. Bisogna sempre trovare un giusto equilibrio. Il potere di essere visti è forte, ma allo stesso tempo è anche pericoloso: va gestito, va dosato".