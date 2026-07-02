Kate Middleton arriva a Wimbledon e sfoggia il look a effetto denim da imitare in estate

Questa mattina Kate Middleton è arrivata a sorpresa a Wimbledon e ha attirato tutti i riflettori con il suo look a effetto denim: chi ha firmato il tailleur doppiopetto dell’estate?

Wimbledon, il più antico e prestigioso torneo di tennis al mondo, sta entrando nel vivo e fino al prossimo 12 luglio vedrà i più grandi atleti internazionali sfidarsi sul campo. Questa mattina, però, ad attirare tutti i riflettori è stata Kate Middleton, che è arrivata a sorpresa all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per salutare i tifosi presenti. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look estivo tutto da imitare? Ecco chi ha firmato il suo adorabile tailleur a effetto denim.

Chi ha vestito Kate Middleton a Wimbledon

Kate Middleton è madrina dell'All England Lawn Tennis Club, dunque non può mancare al prestigioso torneo di Wimbledon. Solitamente presenzia all'evento durante la finalissima, quando consegna in prima persona il trofeo al vincitore, ma quest'anno ha fatto una piccola eccezione: si è unita agli steward per riscuotere i pagamenti e consegnare i biglietti a coloro che erano in fila da ore fuori la struttura. Naturalmente non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre contraddistingue la sua immagine e ha sfoggiato un look a effetto denim che di sicuro farà tendenza in estate. Si è affidata a Gabriela Hearst, sfoggiando un tailleur in light blue con pantaloni palazzo e giacca doppiopetto, completando il tutto con un top bianco a costine con scollo tondo di H&M.

Kate Middleton in Gabriela Hearst

La coda di cavallo ondulata per combattere il caldo con stile

La principessa inglese non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione ha indossato delle pumps in pelle color tabacco di Ralph Lauren, e a un tocco prezioso con degli orecchini dorati con pietra blu di Carousel Jewels. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una wavy ponytail, ovvero una coda di cavallo altra e ondulata, perfetta per affrontare il caldo inglese con stile. Il make-up, invece, era estremamente naturale con blush rosa e una linea di matita sugli occhi. Insomma, Kate Middleton riesce sempre a dettare legge in fatto di trend. Scommettiamo che il suo completo a effetto denim diventerà uno dei più richiesti dell'estate 2026?

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