Kate Middleton ama il look monocromatico: arriva in Scozia col completo blu tono su tono Kate e William sono in Scozia per alcuni impegni ufficiali. La duchessa ha puntato su un look tono su tono blu: elegante e impeccabile come sempre.

A cura di Giusy Dente

Kate e William in questi giorni sono impegnatissimi. Duchessa e duca di Cambridge sono stati a Manchester martedì, dove hanno partecipato all’inaugurazione del memoriale The Glade of Light, in ricordo degli attentati del maggio 2017. Oggi invece hanno dato avvio a una visita di due giorni in Scozia, cominciata con una giornata a Glasgow dedicata al tema della salute mentale. La 40enne è molto sensibile a questi temi ed è vicinissima a donne e bambini in difficoltà. Di recente ha ottenuto la nomina di Royal Patron della MMHA, associazione che lavora per tutelare e sostenere le mamme nella delicata fase del post partum.

Kate e William, attivissimi nel sociale

Kate e William oggi si sono spostati a Port Glasgow. Si sono recati alla St. John's Primary School e qui hanno incontrato i coordinatori del programma Radici dell'empatia di Action for Children, sviluppato per aiutare i bambini di età compresa tra 5 e 13 anni a creare empatia, sviluppare e conservare emozioni. Hanno trascorso diverse ore assieme ai bimbi coinvolti del progetto, dimostrando ancora una volta quanto abbiano a cuore il benessere emotivo e mentale dei più piccoli. La coppia si è poi spostata a Kennishead, per saperne di più su un progetto gestito da The Wheatley Group dedicato alle persone vulnerabili e ai senzatetto.

Il look total blu di Kate Middleton

Durante questi due impegni la duchessa ha indossato un total look tono su tono in blu. Ama molto questo stile, che negli anni ha declinato con diverse tonalità cromatiche. La camicetta color fiordaliso con collo leggermente alto e dettaglio plissettato è del brand Cefinn di Samantha Cameron (la moglie dell'ex primo ministro David Cameron). È la prima volta che indossa questo marchio: le fa piacere, quando possibile, sostenere gli stilisti britannici. Costa sul sito ufficiale 200 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni blu navy dal taglio slim fit (i suoi preferiti), stesso colore del cappotto lungo.

È ovviamente di Catherine Walker, il brand a cui la duchessa si affida sempre per i cappotti, il capo must dei suoi royal look. Ha completato l'outfit con cintura in vita, décolleté in velluto e immancabili orecchini di perle, di cui è un'appassionata. Al suo dito impossibile non notare l'anello di fidanzamento, appartenuto a lady Diana. Impeccabile come sempre in ogni singolo dettaglio.