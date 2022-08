Jennifer Lopez come una diva a Capri, con gli occhiali da gatta e la gonna a quadretti J-Lo a Capri ha catalizzato su di sé tutte le attenzioni: coi suoi look da diva è stata per qualche giorno la regina dell’isola.

A cura di Giusy Dente

Della breve vacanza a Capri, Jennifer Lopez conserverà bellissimi ricordi. Sembra che sull'isola abbia trascorso davvero delle belle giornate, tra feste, momenti di svago ma anche di lavoro. La popstar è instancabile e anche in questo caso non è riuscita a stare ferma un minuto, destreggiandosi tra mille impegni. Con lei non c'era il neo marito Ben Affleck. I due dopo il matrimonio a sorpresa sono volati a Parigi per una romantica luna di miele, poi si sono separati: l'attore è tornato a Los Anbgeles (dove sta girando un film) e la cantante si è recata in Italia. Per qualche giorno è statala regina di Capri.

Jennifer Lopez, look griffati e trendy a Capri

J-Lo è venuta in Italia per motivi di lavoro principalmente, ma ha avuto modo di godere delle bellezze di Capri anche facendo un po' la turista tra le sue strade e i suoi locali. Ha alloggiato presso il Tiberio Palace, la struttura più esclusiva e lussuosa del posto. Poi è stata l'ospite d'onore della serata organizzata da LuisaViaRoma e Unicef. Si è esibita in concerto per gli ospiti presenti al gala, catalizzando l'attenzione col suo look animalier disegnato da Fausto Puglisi. Ha sfoggiato un outfit "a strati" firmato Roberto Cavalli, impreziosito da piume e cristalli, che ha poi messo all'asta per beneficenza. Nei momenti di pausa è stata vista prima in una nota pizzeria con un look gioiello griffatissimo: qui ha deliziato i presenti cantando in italiano. Poi è stata vista per le stradine dell'isola con un outfit di lusso da quasi 8000 euro.

J-Lo diva del servizio fotografico

Sotto il sole di Capri, la popstar ne ha approfittato per realizzare un servizio fotografico di cui piano piano stanno emergendo alcuni scatti rubati. Prima è stata la volta delle foto in costume: la 53enne ne ha sfoggiato prima uno giallo e poi uno bianco, aggiungendo una bandala e dei maxi occhiali da sole dando al tutto un tocco vintage. Poi J-Lo ha optato per un outfit un po' diverso, dunque eccola con un completo blu e bianco con stampa pic nic scozzese firmato Tory Burch.

Il top-reggiseno con bretelline sottili e dettaglio cut-out sotto al seno costa 291 euro. L'ampia gonna a ruota midi plissettata presenta una fascia di tessuto più scuro nella parte alta, con pinces che definiscono la vita, pieghe strutturate a coltello e spacchi laterali. Costa 682 euro. Entrambi i capi sono disponibili sul sito ufficiale del brand e appartengono alla collezione Primavera/Estate 2022. La popstar è sempre attenta alle tendenze e non le è sfuggito il ritorno della stampa a quadretti vichy, che tutte le principali Maison hanno riportato in passerella.

È perfetta per l'estate (ed era la preferita delle grandi dive anni Sessanta come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot). Ha completato il look con un paio di occhiali da sole "a gatta", il modello con lenti allungate più trendy dell'estate 2022. Niente sandali col tacco alto, bensì un paio di comode infradito. Il due pezzi mette in mostra i famosi addominali scolpiti della popstar, che vanta un fisico da urlo modellato da anni e anni di ininterrotta attività fisica e grande attenzione all'alimentazione. Una vera diva.