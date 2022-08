Michelle Hunziker come una diva in vacanza: il nuovo look con foulard tra i capelli e occhiali a gatta Continuano le vacanze “infinite” di Michelle Hunziker e sui social non esita a documentarne ogni dettaglio. Nelle ultime ore, ad esempio, si è trasformata in una diva d’altri tempi con foulard tra i capelli e occhiali da gatta.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno di Michelle Hunziker non è stato propriamente rilassante: oltre a essere stata impegnata con innumerevoli progetti lavorativi, si è anche ritrovata ad affrontare la separazione dall'ex marito Tomaso Trussardi. Ora non può fare a meno di godersi il totale relax e non sorprende che le sue vacanze sembrino essere infinite. Dopo essere tornata per una sola sera a Bergamo (concedendosi una cena bon-ton tra amiche), ora è ripartita alla volta di una meta balneare e passa le giornate tra bagni e tintarella. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato il suo look in pieno stile diva d'altri tempi: ecco i dettagli.

Il look retrò di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata in bikini leopardato in barca e oggi ritroviamo Michelle Hunziker in versione retrò nelle sue Stories di Instagram. La sua mattinata di vacanza è infatti cominciata con un look da diva super trendy, anche se, essendosi immortalata solo a mezzo busto, non ha rivelato il total outfit. La conduttrice ha legato i capelli in uno chignon tiratissimo ma ha arricchito l'acconciatura con un foulard azzurro e bianco portato annodato intorno al capo e con dei nastri che le cadono sulle spalle. Per completare il tutto ha scelto uno dei accessori must di stagione, gli occhiali a gatta dalla montatura doppia e allungata.

Lo stile di Michelle Hunziker in vacanza

È ormai da mesi che Michelle Hunziker è in vacanza ma, nonostante ciò, non ha stancato i fan con le sue Stories tra gite in barca e location da sogno. Il motivo? Ogni giorno allieta tutti con degli adorabili look balneari. Micro bikini in denim, abiti rosa Barbie, maxi dress da gitana, costumi coordinati a quelli della figlia Aurora Ramazzotti: la conduttrice conosce bene tutti i trend di stagione e non esita a dimostrarlo. La sua estate, dunque, non può che essere all'insegna del glamour e di sicuro darà una piccola anticipazione dello stile trendy e fashion su cui punterà per il ritorno in tv.