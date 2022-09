Ilary Blasi dà il via all’autunno in bianco e nero: abbina il maglione crop ai pantaloni “tagliati” Ilary Blasi continua a documentare sui social le sue giornate in giro per Roma. Complici le temperature più fresche degli ultimi giorni, ha dato spazio al primo look autunnale: maglione crop, pantaloni “tagliati” e stivali di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche mese a questa parte si parla molto di Ilary Blasi: in piena estate ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e da allora ha preso drasticamente le distanze da lui. Quest'ultimo ha rilasciato alcune interviste molto dure contro di lei, l'ha accusata di continui tradimenti e di aver rubato la sua collezione di Rolex, ma, nonostante ciò, la conduttrice continua a mantenere totale riserbo sulla questione, parlerà solo quando sarà in tribunale. Sui social, dunque, fa come se nulla fosse accaduto e documenta la sua normale quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, ha dato il via all'autunno con un look trendy in black&white.

Il primo look autunnale di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata alle prese con alcuni trattamenti estetici, dal lifting al viso al tatuaggio alle labbra, e oggi ritroviamo Ilary Blasi pronta per affrontare le prime serate fredde dell'autunno con stile. Complice il calo delle temperature degli ultimi giorni, la conduttrice romana ha detto addio alle minigonne e alle maxi t-shirt usate come abitino, per passeggiare tra le strade della Capitale ha lasciato spazio a qualcosa di più pesante, anche se non ha rinunciato alla sensualità. Ha infatti abbinato un maglione crop a costine in total black a un paio di jeans baggy in bianco, per la precisione un modello a vita alta ma con un audace taglio cut-out sotto la cintura.

Il look bianco e nero di Ilary Blasi

Il maglione crop è il must dell'autunno?

Per completare il tutto la Blasi ha scelto un paio di stivaletti con la punta quadrata in pelle nera e non ha rinunciato ai bracciali e all'orologio d'oro che porta sempre al polso. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci ma ha evitato di mostrare il viso, coprendolo con lo smartphone con cui ha scattato un selfie allo specchio. Certo, lasciare lo stomaco scoperto non è propriamente l'ideale per affrontare il freschetto degli ultimi giorni, ma è chiaro che Ilary ha incominciato a rivoluzionare il suo armadio con l'inizio dell'autunno. In quanti prenderanno ispirazione dal suo sensuale look black&white per le prime giornate della nuova stagione?

