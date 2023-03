Ilary Blasi con lo sguardo da cerbiatto: mostra il risultato del ritocco alle ciglia Ilary Blasi ha fatto un ritocco alle ciglia, per allungarle e infoltirle e sfoggiare così uno sguardo magnetico e profondo.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi si sta preparando al ritorno in tv. La conduttrice si è presa una lunga pausa dal lavoro, per dedicarsi unicamente a se stessa. La fine del matrimonio con Francesco Totti l'ha messa davanti a un cambiamento radicale di vita e si è concentrata sul proprio equilibrio, dando la precedenza agli affetti più cari. Ne ha approfittato per viaggiare, per stare con la famiglia, per frequentare gli amici. Ha anche trovato un nuovo amore: ormai non si nasconde più e fa coppia fissa da diverse settimane con Bastian Muller. In questo periodo fan e follower non l'hanno mai abbandonata, sostenendola e apprezzandone la forza. Sui social ha intensificato la sua presenza, forse anche per non fare la parte dell'inconsolabile moglie tradita. Su Instagram continua ad aggiornare quotidianamente la sua affezionata community che ora non vede l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo. A breve tornerà al timone de L'Isola dei Famosi ed è alle prese coi preparativi.

I trattamenti beauty preferiti di Ilary Blasi

Ilary Blasi ama prendersi cura di sé: si allena spesso e si sottopone periodicamente a trattamenti beauty. È solita mostrare ai follower i risultati dei suoi "ritocchini". Qualche mese fa si è concessa un lifting al viso per rendere la pelle del volto liscia, compatta e levigata. Un dettaglio a cui presta molta attenzione sono le labbra: è una fan del tatuaggio, perfetto per ridefinire il contorno e dare un effetto volume immediato. Forse in vista del ritorno sotto i riflettori a distanza di molto tempo, si è invece recata da una professionista per un ritocchino alle ciglia e dare nuova luce al suo sguardo.

Ilary Blasi con le ciglia da cerbiatto

Ilary Blasi si è rivolta a Emanuela Pecora, una professionista dei trattamenti che riguardano le ciglia e le sopracciglia. Questi due elementi sono fondamentali per definire lo sguardo, ne costituiscono la cornice e per questo andrebbero curate in modo meticoloso. Il modo in cui si truccano, i prodotti che si utilizzano, i trattamenti a cui ci si sottopone possono fare la differenza: basti solo pensare a quanto cambia il viso con una forma piuttosto che un'altra di sopracciglia, oppure con o senza mascara. Ilary Blasi ha fatto un ritocchino alle ciglia e ha mostrato a fan e follower il risultato: ciglia folte e voluminose, fitte e scure, che aprono lo sguardo e lo rendono fresco e profondo, magnetico e accattivante.