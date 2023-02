L’Isola dei Famosi riparte il 17 aprile, il ritorno in TV di Ilary Blasi su Canale 5 dopo Pasqua C’è la data ufficiale di partenza dell’Isola dei Famosi. Il reality prenderà il via lunedì 17 aprile, a due settimane di distanza dalla chiusura del GF Vip.

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi tornerà anche quest'anno a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Il reality show, al pari di come era accaduto nella scorsa stagione, tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire da lunedì 17 aprile. La data di partenza de L'isola dei Famosi è ormai definita, il programma darà il cambio al Grande Fratello Vip che, con l'ultima puntata di lunedì 3 aprile, andrà finalmente in vacanza dopo sette lunghi mesi di durata. Manca solo l'ufficialità di Mediaset, ma ci sono pochi margini per cambi di programma.

Ilary Blasi alla conduzione per il terzo anno consecutivo

Toccherà quindi attendere le vacanze pasquali prima di poter rivedere in onda Ilary Blasi, che si farà vedere nuovamente in Tv dopo lunghi mesi di silenzio dovuti alla fine della sua relazione con Francesca Totti, il gossip dell'anno che ha tenuto banco per mesi sulle copertine dei giornali di gossip e non solo. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality show per il terzo anno consecutivo, dopo essere subentrata ad Alessia Marcuzzi nel 2021. Due edizioni, le sue, che hanno garantito a Canale 5 una continuità in termini di ascolti, con una formula particolarmente fortunata insieme alla coppia di opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che quest'anno, dopo il passaggio a Tv8 verrà sostituito da Enrico Papi.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi, tra i papabili c'è Cristina Scuccia

Intanto si inizia già a discutere dei possibili concorrenti del reality show, con l'ipotesi più che concreta che a sbarcare in Honduras possa essere Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina che di recente ha lasciato l'abito talare per dedicarsi a una vita laica, trasferendosi in Spagna e iniziando a lavorare come cameriera. Oltre al suo sono diversi i nomi ipotizzati per il cast dell'Isola dei Famosi. TvBlog dà per certa anche la partecipazione al reality di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, di Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery.