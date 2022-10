I Ferragnez a Disneyland Paris: Leone e Vittoria si trasformano in Topolino e Minnie Chiara Ferragni e Fedez hanno portato Leone e Vittoria a Disneyland Paris. I bimbi hanno indossato le iconiche orecchie giganti di Minnie e Topolino.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni, terminati gli impegni alla Milano Fashion Week, è immediatamente volata in Francia per un'altra settimana intensa, per partecipare alle sfilate e agli show in programma alla Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023. L'influencer è ospite fissa in questi grandi eventi del settore moda, che ovviamente la costringono a viaggiare, spostarsi di frequente, allontanarsi dalla famiglia. Quando è possibile, ama portare con sé i figli, perché sente molto la loro mancanza: l'assenza si fa sentire dopo un po', facendola soffrire. Anche stavolta infatti Fedez l'ha raggiunta in Francia assieme ai piccoli Leone e Vittoria. Ne hanno approfittato per trascorrere del tempo tutti insieme in un luogo che amano molto: Disneyland Paris.

I Ferragnez sono fan della Disney

A marzo scorso, Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni a Parigi in occasione della Settimana della Moda. L'imprenditrice è stata raggiunta nella capitale francese dal resto della famiglia e tutti insieme si sono regalati un'indimenticabile esperienza a Disneyland Paris. I bambini ne hanno approfittato per indossare costumi e maschere a tema cartoon: Leone si è così trasformato in Woody di Toy Story e Vittoria in Minnie. I quattro hanno alloggiato in una costosa suite a tema supereroi presso il Disney's Hotel New York-The Art of Marvel, il primo hotel al mondo dedicato all'arte Marvel. In occasione della nuova Fashion Week parigina, i Ferragnez ne hanno approfittato ancora per una vacanza di famiglia.

Leone e Vittoria a Disneyland Paris

Sui social Fedez e Chiara Ferragni stanno condividendo con fan e follower le ore trascorse al parco divertimenti, in compagnia dei due figli: resteranno a Parigi fino alla fine della Settimana della Moda. Spesso l'influencer indossa gli occhiali da sole scuri nelle foto e nelle Stories, questo perché ha avuto un piccolo incidente: nulla di grave, si tratta di un graffio sulla cornea e le è stato consigliato di tenere coperti gli occhi.

La prima tappa del viaggio in Francia è stato l'Avengers Campus dedicato ai supereroi Marvel: un vero e proprio paradiso per Leone e Vittoria, ma anche per papà Fedez! Il rapper infatti è un grande fan della saga ed è un appassionato del mondo dei supereroi. Non a caso, proprio qualche giorno fa ha mostrato su Instagram l'esclusiva collezione di sneakers a tema. Per l'occasione, tutti e tre erano vestiti casual, in tuta, perfettamente comodi e pronti a esplorare il posto.

Comodo e casual anche il look delle ore successive, per Disneyland Paris e le sue attrazioni. I bambini si sono trasformati per l'occasione in due topolini. Hanno indossato le inconfondibile orecchie giganti di Minnie e Topolino, uno più adorabile dell'altro: con fiocco a pois per Vittoria e con cappello a punta da mago (ispirato al film Fantasia) per Leone.