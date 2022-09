Fedez a Disneyland Paris coi figli: Vittoria indossa le orecchie di Minnie, Leone la tuta della mamma Fedez ha raggiunto Chiara Ferragni a Parigi insieme ai figli Leone e Vittoria e ha organizzato una vacanza di famiglia a Disneyland. Come è partito il tour del parco divertimenti? Con dei look comodi e “iconici”.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 e, dopo aver incantato tutti tra maxi abiti piumati e top trasparenti con i copricapezzoli d'oro in vista, ora si è presa una piccola pausa dalle sfilate. Il motivo? Ha intenzione di passare del tempo in famiglia. Ieri il marito Fedez l'ha raggiunta nella capitale francese in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria e ha organizzato una mini vacanza a Disneyland. I quattro rimarranno nel parco divertimenti fino alla prossima domenica e di sicuro documenteranno tutto sui social, dove già sono apparse diverse foto di famiglia davvero adorabili.

Fedez e i figli all'Avengers Campus a Disneyland

Fedez è arrivato in Francia con i figli da meno di 24 ore ed è già riuscito ad attirare le attenzioni dei fan con delle adorabili foto di famiglia. Nell'attesa che Chiara Ferragni si liberasse dai suoi numerosi impegni fashion, ha visitato l'Avengers Campus dedicato ai supereroi Marvel in compagnia di Leone e Vittoria. Al motto di "I miei figli mi hanno portato a Disneyland", il cantante si è immortalato con i bimbi sotto la statua di Iron Man, nella stanza sottosopra di Peter Parker e accanto al martello di Thor, dando ancora una volta prova di amare alla follia i supereroi Marvel (solo qualche giorno fa aveva mostrato su Instagram l'esclusiva collezione di sneakers a loro dedicata).

Fedez e Leone all’Avengers Campus

I look di Leone e Vittoria a Disneyland Paris

I veri protagonisti della gita sono stati però i piccoli di casa, Leone e Vittoria, apparsi sempre più adorabili e affiatati nelle foto condivise dal papà. Entrambi sono diventati "testimonial" della Chiara Ferragni Collection, indossando degli abiti firmati dalla mamma. Felpa con la zip decorata con gli iconici occhi azzurri per Baby V., tuta color panna con il logo della Maison al centro della casacca per Leone: i due in versione cozy sono stati liberi di giocare e di correre tra le sale del Campus. Nel look di Vittoria, inoltre, è stato aggiunto un accessorio simbolo di Disneyland Paris, le orecchie da Minnie con tanto di maxi fiocco a pois, diventate già amatissime dalla bimba.