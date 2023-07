I 10 anni del principino George: festeggia il compleanno con la camicia a quadri George, primogenito di William e Kate e secondo in linea di successione, compie oggi 10 anni. Come di tradizione ne è stato diffuso un ritratto ufficiale.

A cura di Giusy Dente

Ph. Millie Pilkington

Buon compleanno al principino George: il primogenito di Kate Middleton e del principe William è nato al St Mary's Hospital il 22 luglio 2013 ed è oggi il secondo in linea di successione, dopo suo padre. L'erede al trono compie oggi 10 anni e, come di tradizione nella royal family, Buckingham Palace ha diffuso un suo ritratto ufficiale. C'è una novità, rispetto a quello dello scorso anno.

Il piccolo George si prepara a diventare re

È stato un luglio intenso per il principino George. Nel suo futuro c'è il trono: un giorno toccherà a lui ereditare la Corona, essendo il primogenito dei principi del Galles. I genitori lo stanno preparando gradualmente a questo ruolo, cercando di farlo familiarizzare coi doveri reali. Il piccolo infatti è sempre più presente nelle uscite ufficiali: nelle scorse settimane è stato visto col principe William a un match di cricket, poi ha trascorso una giornata in famiglia al Royal International Air Tattoo, infine è tornato a Wimbledon (dove aveva fatto il suo debutto già lo scorso anno).

Il piccolo George ha appena terminato il suo primo anno nella sua nuova scuola, la Lambrook School nel Berkshire. Ha iniziato a frequentare lì le lezioni assieme ai fratelli Charlotte e Louis lo scorso settembre, dopo il trasferimento della famiglia a Windsor. Nel ritratto diffuso dal Palazzo in occasione del decimo compleanno, il principino indossa una camicia a quadri con le maniche lunghe arrotolate, pantaloni verde acqua e scarpe marroni: è seduto sui gradini della scalinata di Windsor e guarda dritto in camera sorridendo.

Ph. Millie Pilkington

Chi ha scattato la foto ufficiale

L'immagine è stata scattata dalla fotografa Millie Pilkington, la stessa che ad aprile scorso ha fotografato il principino Louis (il fratellino minore) in occasione del suo quinto compleanno. È una professionista stimata nell'ambiente reale: a lei è stata affidata il mese scorso anche la foto di famiglia per la festa del papà, col principe di Galles che abbraccia i suoi tre figli. La ritrattista è la preferita di William e Kate: si è occupata anche delle foto per l'album personale del loro matrimonio, nel 2011.

L'anno scorso, per il nono compleanno di George, era invece stata proprio Kate Middleton a realizzare il ritratto ufficiale. Suo anche lo scatto per gli 8 anni della piccola Charlotte. La principessa, infatti, è una grande appassionata di fotografia: ha anche pubblicato una raccolta. Stavolta, però, non è stata lei a immortalare il festeggiato nel giorno del compleanno.