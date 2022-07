Giulia Pauselli vicina al parto: all’ottavo mese di gravidanza mostra la pancia in abito floreale Manca poco al parto: Giulia Pauselli è quasi al nono mese e sta affrontando l’estate all’insegna della comodità, ma senza rinunciare al colore nei suoi look.

A cura di Giusy Dente

Questa estate è particolarmente speciale per Giulia Pauselli, che certamente conserverà il ricordo di questi mesi per sempre. La ballerina, infatti, è in attesa del suo primo figlio: lei e il compagno, il collega ballerino Marcello Sacchetta, sono entusiasti e non vedono l'ora di accogliere in famiglia il bambino. I due sono sempre stati abbastanza riservati sulla loro vita privata e hanno scelto di vivere questi nove mesi in modo piuttosto intimo, ma felici di poter condividere con fan e follower alcune tappe di questo percorso. Dunque hanno testimoniato passo dopo passo gli acquisti fatti per il piccolo, l'allestimento della cameretta, i regali ricevuti, la crescita della pancia. Ormai manca davvero poco al parto: il grande giorno in cui la coppia farà la conoscenza del primogenito si avvicina.

Giulia Pauselli trendy in gravidanza

Giulia Pauselli è all'ottavo mese di gravidanza. Ha vissuto queste settimane approfondendo il rapporto col proprio corpo, prendendosene cura e accogliendone con amore tutti i cambiamenti. La bilancia segna più di 10 chili, rispetto a prima, ma non ha mai smesso di sentirsi bella e di amarsi. Certo, gli sbalzi d'umore ultimamente stanno rendendo tutto più difficile e a peggiorare le cose ci sono gli sguardi insistenti della gente. Ha raccontato che a volte fa fatica a gestire certi sguardi, certe critiche: nei giorni no diventa complicato.

L'abbigliamento è un fronte delicato: "Magari non capiscono perché io vada in giro con la pancia di fuori. Non tutti i giorni ho voglia di mettere degli abiti larghi. Ci sono dei giorni in cui ho voglia di sentirmi bella e di vestirmi come mi vestivo prima e le persone ti guardano male, quasi con pietà" ha spiegato. Infatti l'abbiamo vista indossare di tutto, sempre con semplicità e fierezza, anche il bikini al mare. Ha sempre dato la priorità al proprio benessere: stare in pace con se stessa piuttosto che cedere ai giudizi altrui, ai commenti di chi storce il naso se indossa un top che lascia scoperta la pancia.

L'estate è una stagione difficile da affrontare con un pancione di quasi 9 mesi! Lei al momento sta privilegiando capi comodi e freschi, colorati e allegri (come il completo hippie), senza rinunciare a essere trendy insomma. La fantasia floreale è un must per dare un tocco di brio al look e difatti con l'abito midi dalla scollatura a V e con spacchetti laterali all'altezza delle ginocchia, è semplicemente perfetta, più radiosa che mai.