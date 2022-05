Giulia Pauselli in bikini col pancione: il primo costume dell’anno stavolta è speciale Giulia Pauselli è nel settimo mese di gravidanza. Ha inaugurato la stagione dei bikini e stavolta è un costume particolarmente speciale, visto che la vede col pancione e vicinissima al parto.

A cura di Giusy Dente

Sono passati tre mesi dall'annuncio della gravidanza di Giulia Pauselli. La ballerina è ormai al settimo mese ed è più radiosa che mai. Si sta godendo questi mesi speciali in compagnia del compagno, Marcello Sacchetta, che a quanto pare non vede l'ora di cimentarsi nel ruolo di papà: i due sono più uniti che mai. I fan adorano vederli così felici: sono due ragazzi giovani, innamorati e di talento. Il pubblico si è affezionato a loro e ha imparato a conoscerli grazie al programma Amici di Maria De Filippi- Lì si sono incontrati e dal 2015 a oggi non si sono mai lasciati. Ora sono pronti ad accogliere in famiglia il loro primogenito: presto saranno in 3.

Giulia Pauselli mostra fiera il pancione

Se un tempo le donne erano solite coprire la pancia sotto strati e strati di vestiti, per imbarazzo o pudore o riservatezza, oggi la tendenza è quella opposta. Complice una maggiore libertà, ma anche una maggiore confidenza col proprio corpo, le donne sanno che la gravidanza e il pancione non sono un limite: non si sentono più condizionate o in colpa, nell'esprimere la loro femminilità e sensualità di madri. Rihanna è l'esempio recente più lampante di questo nuovo approccio: i suoi 9 mesi di gravidanza sono stati i più sexy di sempre. Anche Giulia Pauselli ama mostrare il pancione: è fiera del suo nuovo corpo pronto a donare la vita. I fan l'hanno apprezzata in versione rock con la tuta rossa di vernice, ma anche in versione sportiva con la tutina aderente, così come in veste più casual semplicemente in jeans e canotta.

Giulia Pauselli si gode il relax alle terme

La ballerina si è concessa qualche ora di relax assieme al compagno presso le terme di Stigliano, un centro benessere poco distante dalla capitale. Il suo primo bikini dell'anno è speciale, perché è quello che segna il settimo mese di gravidanza. Il parto si avvicina e con esso la gioia di stringere finalmente tra le braccia il primo figlio. Per prepararsi al meglio, la ballerina ha deciso di lasciare Amici e di portare avanti la gravidanza nell'intimità della propria casa, andando incontro alle nuove esigenze sue, del suo corpo e della famiglia. "Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi" ha detto dopo aver svuotato il camerino. La prossima volta che tornerà a ballare, sarà ufficialmente da mamma.