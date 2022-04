Giulia Pauselli mostra il pancione con la tutina aderente Giulia Pauselli sta vivendo la gravidanza in modo quanto più privato possibile, lontano dai social. Sta continuando a ballare e ed allenarsi: la pancia comincia a farsi vedere e ne va molto orgogliosa.

Un mese fa Giulia Pauselli e il compagno Marcello Sacchetta hanno condiviso con fan e follower una bella notizia: la prima gravidanza. I due ballerini si sono conosciuti e innamorati ad Amici di Maria De Fillippi. Lei ha prima partecipato come allieva e ha poi proseguito la carriera all'interno del programma come danzatrice professionista. Anche lui ruota da tempo attorno al talent, dove ha ricoperto diversi ruoli, dal coreografo al giudice esterno fino a cimentarsi come conduttore. Gli spettatori del programma sono molto affezionati alla coppia, che benché sia molto amata e apprezzi l'affetto del pubblico è anche riservata. Stanno vivendo la gravidanza proprio come hanno vissuto sempre la loro relazione: nel rispetto della privacy.

I look premaman di Giulia Pauselli

Della gravidanza Giulia Pauselli stan condividendo solo i momenti salienti, senza troppe incursioni social. Da ballerina, è abituata a portare rispetto verso il proprio corpo, a celebrarlo giorno dopo giorno: ora più che mai è così. Sta continuando a ballare, porta avanti i suoi allenamenti quotidiani, ma avverte chiaramente le trasformazioni che sono in corso. "Ci sono giorni in cui davvero non mi piaccio, vedo le mie colleghe così belle e in forma" ha scritto allegando una foto con un look premaman davvero rock, in tuta di vernice rossa.

Ma è solo la natura che fa il suo corso. In un altro post precedente puntualizzava proprio questo: "È normale: ad allenare mi alleno, il mio meglio lo sto facendo! Il resto è fisiologico: la ritenzione, gli ormoni, il peso che aumenta. La cosa più bella di questo cammino è continuare a fare ciò che amo con te. Forse un giorno riguarderemo insieme foto e video di questo momento e ti dirò: guarda cosa faceva mamma con te nella pancia".

Il nuovo look premaman della ballerina è invece in chiave sportiva e arriva proprio da una sessione di workout. Giulia si allena con costanza: "Per ora yoga e un po' di pilates, ma appena finirò a lavoro mi concentrerò molto sul gyrotonic. Mi aspetta un percorso Pre-Post natale fantastico" ha scritto. Indossa una tuta aderente che mette in evidenza il pancione, che comincia a vedersi chiaramente e la rende più radiosa che mai.