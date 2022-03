Giulia Pauselli incinta: la ballerina mostra il pancione con la tuta in vernice rossa Giulia Pauselli si è mostrata in versione mamma rock, vestita di rosso. Da quando ha annunciato la gravidanza, sta vivendo questo momento lontana dai social. Ha però voluto condividere i primi scatti col pancione in vista.

È ormai passato più di un mese dall'annuncio della gravidanza: Giulia Pauselli ha voluto condividere sui social la notizia, che ha riempito di gioia sia lei che il fidanzato Marcello Sacchetta. Prima del post condiviso su Instagram dalla ballerina, era stato lui stesso ad anticipare qualcosa nel corso di una registrazione di Amici. I fan dei due sono entusiasti, li seguono ormai da tempo: la relazione, infatti, va avanti dal 2015. Sin dal loro primo incontro, avvenuto proprio nel programma di Maria De Filippi, non si sono più lasciati. Lei nel talent è stata prima allieva e poi ballerina professionista e anche il compagno in questi anni ha ricoperto diversi ruoli. Sono due ragazzi di talento, innamoratissimi e anche piuttosto riservati. Della gravidanza, infatti, stanno condividendo solo i momenti salienti, evitando eccessiva esposizione mediatica. "Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione" ha scritto su Instagram.

La foto di Giulia Pauselli col pancione

A distanza di un mese dall'annuncio della gravidanza, è arrivata anche la notizia del sesso del nascituro. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono in attesa di un maschietto. Lo hanno rivelato ai microfoni di Verissimo: Silvia Toffanin li ha ospitati per ripercorrere la loro storia d'amore e per sapere qualcosa di più, circa il loro nuovo ruolo di genitori. Non hanno però voluto svelare il nome che daranno al bambino.

In queste settimane Giulia Pauselli, che sui social è seguitissima, non ha condiviso molte foto di sé e del pancione, una scelta dettata dal desiderio di intimità e privacy. Ma consapevole del grande affetto che circonda sia lei che il compagno, si è lasciata fotografare proprio da lui, pubblicando poi gli scatti su Instagram. Ha scelto una versione decisamente rock, per presentarsi in qualità di mamma: indossa una tuta in vernice color rosso fuoco, stesso colore dei cuissards con tacco alto e dei guanti lunghi.

Lei sin da piccola è abituata ad allenarsi, lavora col suo corpo, verso cui la disciplina della danza impone massimo rispetto e massima cura, un grandissimo amore. Lei in questa fase della sua vita lo sta sperimentando più che mai, anche se non manca qualche comprensibile preoccupazione circa l'immagine che cambia:

È risaputo che le donne nel momento della gravidanza risplendono di una luce speciale. Eppure, spesso non ci sentiamo più belle e sexy a causa dei cambiamenti che il nostro aspetto subisce in questi mesi. Ci sono giorni in cui davvero non mi piaccio. Poi penso: è normale. Ad allenare mi alleno, il mio meglio lo sto facendo! Il resto è fisiologico: la ritenzione, gli ormoni, il peso che aumenta. Non è facile ammettere di non avere più la forza e la prestanza fisica di prima ma amo il mio lavoro e quindi adesso più che mai vale il detto: poco ma bene.

Lei sta continuando a ballare e a tenersi allenata. Esaltare il corpo con la danza e fare ciò che più ama è il modo migliore per celebrare la vita che porta in grembo.