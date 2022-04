Giulia Pauselli incinta, il primo acquisto per il bimbo è una tutina ispirata a un grande campione Giulia Pauselli si sta preparando alla nascita del suo primo figlio. Lei e il compagno Marcello Sacchetta sono al settimo cielo. Hanno cominciato a fare alcuni acquisti per il bebè in arrivo. Su Instagram hanno mostrato una tutina sportiva degna di un piccolo campione.

A cura di Giusy Dente

Giulia Pauselli è entrata nella 25esima settimana di gravidanza. Lei e il fidanzato, il ballerino Marcello Sacchetta, sono in attesa del loro primo figlio: sarà un maschietto. Al momento lo hanno soprannominato ‘fagiolino', non hanno svelato il nome che gli daranno. In compenso, la ballerina ha cominciato a fare degli acquisti per lui. La prima tutina è un omaggio a un'icona internazionale del mondo dello sport.

La gravidanza di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono una coppia molto seguita. Sono entrambi ballerini professionisti e il loro amore è sbocciato all'interno della scuola di Amici. Fiorentina classe 1991 lei, napoletano classe 1983 lui, si stanno godendo il viaggio lungo 9 mesi che li porterà a stringere tra le braccia il loro primo figlio. Sono due persone riservate e benché con gioia stiano condividendo alcuni momenti sui social, con i tanti fan e follower, stanno evitando eccessive esposizioni. Solitamente su Instagram la danzatrice è solita mostrarsi in sala prove, durante gli allenamenti o un'esibizione, mentre prepara una coreografia. Ora però la pancia comincia a farsi vedere e con orgoglio non esita a mostrarla.

Giulia Pauselli sarà presto mamma

Giulia Pauselli sta portando avanti i suoi allenamenti e difatti ha mostrato sui social il suo pancione avvolta in una tuta sportiva. Tenersi in movimento per lei è un'abitudine, fa parte della sua routine quotidiana da sempre ma ora è particolarmente importante per lei: "Ad allenare mi alleno, il mio meglio lo sto facendo! Il resto è fisiologico: la ritenzione, gli ormoni, il peso che aumenta. La cosa più bella di questo cammino è continuare a fare ciò che amo con te. Forse un giorno riguarderemo insieme foto e video di questo momento e ti dirò: guarda cosa faceva mamma con te nella pancia".

Ma ha anche incantato i suoi follower con uno scatto in versione più sexy e rock, con addosso una tuta in vernice color rosso fuoco abbinata a cuissards e guanti lunghi. Tutto è nuovo adesso, è una scoperta continua la vita, al passo di un bambino che cresce e che presto verrà al mondo. Il primo acquisto che la coppia ha mostrato è una tutina nera, inconfondibile omaggio a un campione della pallacanestro.

Costa 29,90 euro ed è una jumpsuit unisex della Nike, con chiusure a pressione sulla schiena e sull'interno gamba e scollo rotondo. La mini tuta presenta sul davanti il numero 23 in rosso. È il numero che ha accompagnato parte della carriera del grande Michael Jordan e a cui il campione del basket è sempre stato legatissimo. A lui è dedicata la linea di calzature sportive Air Jordan e l'omonima linea di abbigliamento. Il logo, in fatti, è proprio una rappresentazione stilizzata del giocatore NBA in bianco su fondo nero: una sua famosa foto lo ritrae proprio così, "in volo" verso il canestro. Questa mini tuta è perfetta per un piccolo campione.