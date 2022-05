Giulia Pauselli col micro bikini in gravidanza: è una dea della maternità moderna e glamour Giulia Pauselli è incinta, aspetta il suo primo figlio da Marcello Sacchetta e non potrebbe essere più felice. Sui social non perde occasione per mostrare il pancione: alle porte dell’estate ha indossato un micro bikini, a prova del fatto che una donna in dolce attesa non deve rinunciare alla sua sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta e non potrebbe essere più felice. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ballerino Marcello Sacchetta e fin da quando ha scoperto della gravidanza non ha esitato a documentare tutto sui social, dove si diverte a postare foto e Stories a tema dolce attesa, dalle prime ecografie agli scatti col pancione in vista. Nelle ultime ore ha indossato un micro bikini, dando prova del fatto che una donna non deve rinunciare alla sensualità solo perché aspetta un bambino. Tra costumi a righe, abiti a tubino e pigiami di seta, l'ex ballerina di Amici ha dimostrato che la sua gravidanza è all'insegna del glamour.

Il micro bikini di Giulia Pauselli

L'avevamo lasciata in canotta e jeans mentre dava il suo momentaneo addio ad Amici e oggi ritroviamo Giulia Pauselli pronta per dare il via alla prima estate col pancione. In un dolce album accompagnato dalla didascalia "Mi fate bene", la ballerina ha documentato alcuni dei look per la bella stagione, anche se ad attirare l'attenzione dei fan è stata soprattutto la foto in bikini. Ha indossato un due pezzi a righe variopinte col reggiseno micro, abbinando il tutto a un semplice accappatoio bianco e a un paio di occhiali da sole Ray-Ban portati come frontino. Complice la posizione seduta, ha messo in risalto le meravigliose forme della dolce attesa.

Giulia Pauselli in dolce attesa

Lo stile di Giulia Pauselli in gravidanza

Chi ha detto che in gravidanza bisogna stravolgere il proprio stile, così da mascherare il pancione e le forme che cambiano? Sono sempre di più le star che provano a "normalizzare" questa questione, dimostrando che aspettare un bambino non deve cambiare le proprie abitudini in fatto di look. Giulia Pauselli è solo l'ultima delle tante che lo sta facendo: per lei niente abiti premaman o casacche oversize, tra micro bikini, tubini aderenti e tutine "seconda pelle", non può fare a meno di esaltare l'innata femminilità di una futura mamma. Non è forse una dea della maternità moderna e glamour?