Giulia Pauselli, l’addio ad Amici in jeans e canotta a costine: ora si gode la gravidanza Giulia Pauselli ha detto addio ad Amici per godersi al massimo la gravidanza, anche se la decisione è solo temporanea. Ha dato l’annuncio sfoggiando un look casual e fashion e non ha esitato a lasciare il pancione in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ballerino Marcello Sacchetta e non potrebbe essere più felice. Sui social non esita a documentare ogni dettaglio della gravidanza, dai primi acquisti per il bimbo ai look premaman scelti per mettere in risalto il pancione, primo tra tutti la tutina seconda pelle variopinta sfoggiata qualche settimana fa. Nelle ultime ore si è servita dell'account Instagram per fare un importante annuncio: ha deciso di prendersi una temporanea pausa dal lavoro e da Amici di Maria De Filippi, così da godersi al massimo la maternità. per l'occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo casual e trendy in alcuni dolci scatti in cui ha mostrato il ventre.

Giulia Pauselli abbandona Amici

A 5 giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi Giulia Pauselli ha annunciato che si sta preparando a sgomberare il camerino. Dopo ben 5 anni ha deciso di dire addio al talent, anche se si tratta solo di una scelta temporanea, necessaria per vivere al 100% la gravidanza che sta affrontando. Sui social la ballerina ha scritto: "Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena, non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la mia tana. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina, senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano". Giulia ha però preannunciato che un giorno tornerà più forte di prima: la nuova vita da mamma le donerà carica e renderà tutto ancora più bello.

Giulia Pauselli è un mamma trendy

Nonostante il pancione sia sempre più grosso ed evidente, Giulia Pauselli sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile casual e trendy che da sempre la contraddistingue. Per annunciare l'addio ad Amici ha infatti sfoggiato un look cozy e fashion che di sicuro sarà imitatissimo da tutte le neomamme che vogliono continuare a essere cool in gravidanza. La ballerina ha abbinato un paio di jeans a vita bassa leggermente over a uno dei capi must-have del momento, la canotta a costine bianca e crop. Per completare il tutto ha scelto delle sneakers Vans nere, una cascata di collanine gold e un paio di occhiali da sole da diva. Volto sereno, mani sul ventre e sorriso stampato sulle labbra: la Pauselli non potrebbe essere più felice, anche se di sicuro nei prossimi mesi sentirà la mancanza del palcoscenico Mediaset.