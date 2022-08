Giulia Pauselli in bikini a un mese dal parto mostra i cambiamenti del corpo: “Li vivo con amore” “Siamo vicinissimi alla data. Ci siamo quasi. Questa è la panzona, questa sono io”: in bikini Giulia Pauselli ha parlato dei cambiamenti del suo corpo in gravidanza, dall’aumento di peso alla ritenzione idrica ai gonfiori.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono in attesa del primo figlio. Manca ormai poco al parto: sono pronti ad accogliere il loro bimbo, la cui nascita è prevista tra circa un mese. Sin dall'inizio entrambi hanno coinvolto fan e follower nella loro avventura, parlando delle rispettive emozioni, delle sensazioni da neo genitori, ma anche delle paure, delle progressive scoperte di questo momento così unico e speciale. La ballerina ha spesso parlato del rapporto col proprio corpo, un corpo che per forza di cose è mutato progressivamente.

Giulia Pauselli in bikini

Durante la gravidanza Giulia Pauselli ha detto no agli abiti premaman, preferendo un abbigliamento comodo e colorato, che la facesse innanzitutto sentire a proprio agio, senza rinunciare necessariamente a crop top, jeans e bikini. Questa è la prima estate da neo mamma, la sta vivendo col pancione: non lo ha mai nascosto, anzi lo ha sempre mostrato con orgoglio anche in spiaggia. Il suo ultimo look balneare è in bianco: col due pezzi ha annunciato che manca poco al parto, appena un mese. Il costume è di Tezenis: slip con laccetti sui fianchi e brassiere Shiny Snake in tessuto effetto pitonato iridescente, anche questa con laccetti incrociabili su schiena e torace. Costa 14,99 euro.

Giulia Pauselli racconta la gravidanza

Giulia Pauselli è all'ottavo mese di gravidanza. Da atleta, abituata a lavorare quotidianamente col proprio corpo, sta continuando a prendersene cura facendo attività fisica e prestando attenzione all'alimentazione. Ovviamente la sua routine è cambiata assieme al suo corpo, che da 8 mesi si prepara a dare la vita. La bilancia segna all'incirca 10 chili in più rispetto al suo peso di partenza, ma ciò non le impedisce di sentirsi bella e di amarsi. Il vero problema non sono tanto gli sbalzi d'umore e le insicurezze che sopraggiungono quando magari un abito le sta stretto: a farle davvero male sono gli sguardi insistenti delle persone che la guardano quasi con pietà quando si rendono conto di quanto sia diversa rispetto a 8 mesi fa.

Al momento non sa di preciso il suo peso: "Come un po' per tutta la gravidanza sto cercando di mangiare bene senza privarmi troppo di tutto quello che mi va, però devo stare attenta con zuccheri e carboidrati. È un po' che non salgo sulla bilancia, sono onesta, ma perché me la vivo bene, sono serena avendo i valori delle analisi tutti ok. Ostetrica e ginecologa che mi seguono mi vedono bene quindi non ho più avuto l'esigenza di controllare il peso".

Anche se è una ballerina sta facendo i conti con i normali problemi di qualunque donna in gravidanza: le caviglie gonfie, la ritenzione idrica, le smagliature. Questi normali fastidi non sono mai stati un problema, non sono mai diventati un'ossessione."Non sono Wonder Woman. È tutto nella norma. La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione è stata la mia ostetrica che mi ha detto: tutta quest'acqua è latte buono di mamma. Questa frase mi ha cambiato l'approccio col mio corpo e con questi normalissimi cambiamenti: li guardo con occhi pieni d'amore".