Giulia Pauselli al mare col pancione: abbina il mini due pezzi rosso al sombrero variopinto Giulia Pauselli è incinta e, nonostante l’enorme pancione, non rinuncia allo stile sensuale che da sempre la contraddistingue. Per la sua prima vacanza al mare in gravidanza ha indossato un audace micro bikini rosso, completando il tutto con un sombrero variopinto.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli è incinta e non potrebbe essere più felice: aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Marcello Sacchetta e sui social non esita a documentare ogni dettaglio della gravidanza, dalle prime ecografie agli scatti col pancione sempre più evidente in bella vista. Com'è il suo stile in dolce attesa? Niente abiti oversize o premaman, usa quasi sempre abiti capaci di mettere in risalto le splendide forme da futura mamma, dalle tutine seconda pelle ai completi casual con jeans e crop top. Ora che le temperature calde sono arrivate si sta concedendo delle giornate al sole e per l'occasione non ci pensa su due volte a indossare dei micro bikini. Questa volta lo ha abbinato al cappello, rendendo il look balneare super fashion.

Il bikini rosso di Giulia Pauselli

Chi ha detto che una donna in gravidanza deve mascherare il pancione? I tempi sono ormai cambiati e sono sempre di più le future mamme che lasciano libero sfogo alla loro innata femminilità in un periodo tanto magico della vita. Giulia Pauselli non fa eccezione e, dopo aver più volte posato in micro bikini, si è finalmente concessa qualche giornata al mare. È volata a Formentera col compagno Marcello e si è lasciata immortalare tra le acque cristalline del luogo con un due pezzi fiammante. Si tratta di un modello rosso firmato Beside, con il tanga mini e sgambato e il reggiseno a triangolo con l'elastico bianco e nero sotto al seno. Così facendo, l'ex ballerina di Amici ha messo in risalto sia il ventre che i tatuaggi impressi sul corpo.

Giulia Pauselli in Beside

Giulia Pauselli lancia il trend del sombrero

L'accessorio che ha reso il look da spiaggia della Pauselli davvero glamour, anche in versione premaman? Il cappello. La ballerina si è affidata all'originalità del brand Elikigai Design, che ha realizzato per lei un sombrero double-face in pieno stile messicano, un modello variopinto decorato con stampe etniche sui toni del rosso, leggermente sfilacciato sugli orli e con un laccio che permette di portarlo anche sulle spalle. Insomma, Giulia ha reso la sua vacanza in gravidanza davvero esotica e colorata: quante saranno le future mamme che prenderanno ispirazione dal suo stile balneare sensuale e originale?