Giulia Pauselli in intimo col pancione: nei primi 7 mesi di gravidanza ha messo su “10 chili d’amore” Giulia Pauselli è incinta e sui social non esita a mettere il pancione in mostra, celebrando così la maternità. Di recente ha posato in intimo e ha rivelato quanti chili ha messo su dall’inizio della gravidanza a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli sta vivendo un momento magico della sua vita: è incinta e, nonostante abbia deciso di prendersi una temporanea pausa dalla danza e dal lavoro, non potrebbe essere più felice. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Marcello Sacchetta e la cosa la rende letteralmente raggiante. A dimostrarlo sono le numerose Stories e foto che posta in continuazione sui social, dove documenta ogni singolo dettaglio della dolce attesa, dalle prime ecografie ai sensuali look premaman. Il dettaglio che accomuna tutti gli scatti dedicati alla futura maternità? Non esita a mettere il pancione in mostra. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e ha anche rivelato quanti chili ha messo su dall'inizio della gravidanza a oggi.

Giulia Pauselli posa in intimo

Tutine seconda pelle, micro bikini, due pezzi abbinati a cappelli in tinta: la gravidanza di Giulia Pauselli è all'insegna del glamour e della sensualità, a prova del fatto che una donna incinta deve celebrare la sua innata femminilità. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore non ci abbia pensato su due volte a posare in intimo scattandosi un selfie allo specchio nel bagno di casa. L'ex ballerina di Amici indossa un completino sportivo in grigio firmato Calvin Klein, ha il tanga sgambato e il reggiseno a triangolo con l'elastico logato sotto al seno e riesce a esaltare al massimo le forme della maternità. La Pauselli ha così rivelato non solo il pancione sempre più grosso ma anche i tatuaggi che ha sparsi sul corpo.

Giulia Pauselli in Calvin Klein

Quanto è ingrassata Giulia Pauselli in gravidanza

Il motivo per cui Giulia ha posato in intimo? Ha voluto condividere con i fan il momento in cui si è pesata "senza trucchi e senza inganni". È al settimo mese di gravidanza e, come si può intuire dal pancione, mancano ormai poche settimane al parto. Quanti chili ha messo su dall'inizio della dolce attesa a oggi? 10 chili, anche se lei stessa li ha definiti "10 chili d'amore". La ballerina ha inoltre condiviso un messaggio ricevuto dal marito, nel quale quest'ultimo ha esaltato la sua incredibile bellezza in un momento magico come la gestazione. Così facendo la Pauselli è diventata paladina di body positivity in gravidanza, dimostrando che una donna col pancione non deve sentirsi in difficoltà con le sue forme, anzi, deve andarne fiera: sono il simbolo di una nuova vita che sta per arrivare.