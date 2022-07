Giulia Pauselli scopre il pancione col top incrociato: in gravidanza dice no ai vestiti premaman Giulia Pauselli è incinta ma, nonostante il pancione sempre più evidente, ha deciso di dire no agli abiti premaman. Per una serata col compagna Marcello Sacchetta ha lasciato il ventre in mostra con top incrociato e pantaloni trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli è incinta, aspetta il primo figlio dal compagno Marcello Sacchetta e non potrebbe essere più felice. Per godersi al massimo questa gravidanza ha deciso di abbandonare temporaneamente Amici di Maria De Filippi: sebbene la scelta non sia stata semplice, visto che l'ha costretta a mettere in pausa la passione per la danza, si sta rivelando la più azzeccata. La ballerina ha un pancione che diventa giorno dopo giorno sempre più grosso ma, nonostante gli oltre 10 chili che ha messo su negli ultimi mesi, è assolutamente raggiante. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Il suo stile premaman è tutt'altro che tradizionale.

Il nude look di Giulia Pauselli

Cosa ha indossato Giulia Pauselli per una serata di canti e balli con gli amici? Ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità, apparendo meravigliosa con un completo total black super audace firmato MA'S. Ha abbinato una gonna lunga e trasparente a un top incrociato leggermente laminato, lasciando così in bella vista lo splendido pancione. Per completare il tutto ha scelto una coda di cavallo bassa e un paio di maxi orecchini a cerchio. Non è la prima volta che mostra il pancione nudo, anzi, la ballerina lo fa regolarmente, spaziando tra look multicolor dallo stile hippie e micro bikini. Del resto, per quale motivo dovrebbe nascondere il simbolo per eccellenza della dolce attesa? La danzatrice si sente più femminile che mai in questo periodo ed è per questo che non perde occasione per celebrare la bellezza del corpo da futura mamma.

Giulia Pauselli in MA’S

Giulia Pauselli contro il "dress code" da gravidanza

Chi ha detto che una donna incinta deve rispettare necessariamente le convenzioni legate alla gravidanza in fatto di dress code? Giulia Pauselli è solo l'ultima delle future mamme che sta sfidando gli stereotipi. A dimostrarlo è stata la didascalia che ha accompagnato le recenti foto di coppia sui social. La ballerina, facendo riferimento al suo look audace, ha infatti scritto: "Pov: Quando ti dicono che sei di cristallo, copri quella pancia non sei mica in spiaggia, non puoi ballare, ma i vestiti premaman no?!”. L'ex di Amici ha inoltre continuato raccontando la serata all'insegna dei balli scatenati con gli amici, dando così prova del fatto che una donna in gravidanza deve godersi al massimo questo periodo magico senza privarsi di nulla (naturalmente nei limiti del possibile).