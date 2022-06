Giulia Pauselli è hippie col completo multicolor: per l’estate sceglie i look che mostrano il pancione Giulia Pauselli è incinta ma, piuttosto che nascondere il pancione, sta puntando solo su dei look che lo lasciano nudo e in vista. In vacanza a Formentera, ad esempio, ha sfoggiato un adorabile completo multicolor dallo stile hippie.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Marcello Sacchetta e non potrebbe essere più felice. Certo, la gravidanza l'ha costretta ad abbandonare temporaneamente Amici ma, nonostante ciò, è raggiante. Piuttosto che mascherare il pancione, lo mette in mostra, celebrando la bellezza di una donna in un momento magico come la dolce attesa. Sebbene il corpo cambi in modo drastico quando si aspetta un figlio (lei stessa ha messo su 10 kg negli ultimi mesi), bisogna andarne fiere poiché è un simbolo della vita che cresce. La ballerina, inoltre, non rinuncia allo stile solo perché le sue forme si sono modificate: ecco il nuovo look multicolor che ha sfoggiato sui social.

Giulia Pauselli è in vacanza a Formentera e, complice l'atmosfera hippie dell'isola delle Baleari, ha puntato tutto su un look dall'animo gipsy che lei stessa ha definito da "zingarella". Ha sfoggiato un completo firmato Miss June con top e gonna gitana coordinati, entrambi a righe multicolor sui toni dell'arancio, verde e giallo. Il top ha le spalline sottili e dei pennacchi colorati sugli orli ed è aperto sul pancione. Complice anche la gonna portata a vita bassa, la ballerina ha messo in risalto il ventre sempre più grosso ed evidente, a prova del fatto che vuole celebrare ogni giorno questo momento magico.

Nella didascalia dell'album postato sui social la Pauselli ha scritto: "Zingarella felice nel negozio più hippie di Formentera. Si chiama Incantes e si trova ad Es Pujols! Per noi è tappa fissa ogni anno, quando preparo la valigia calcolo sempre un po’ di spazio da lasciare per gli acquisti in loco.

Qui stavo cercando disperatamente dei pantaloni comodi che facessero al caso mio… chi ha il pancione può capirmi". Insomma, col pancione che cresce per la ballerina non è semplice trovare degli abiti ad hoc ma, nonostante ciò, riesce sempre ad apparire glamour e trendy. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dal suo stile?