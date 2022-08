Giulia Pauselli è diventata mamma: il significato del nome scelto per il primo figlio Giulia Pauselli è diventata mamma, ha messo al mondo il piccolo Romeo, il primo figlio nato dall’amore con Marcello Sacchetta, e non potrebbe essere più felice: ecco cosa significa il nome scelto per il bimbo.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pauselli è diventata mamma: ieri mattina ha messo al mondo il piccolo Romeo, il primo figlio nato dall'amore con Marcello Sacchetta. La ballerina ha documentato l'intera gravidanza sui social, dai look premaman col pancione in vista ai cambiamenti fisici legati a questo periodo, non avendo paura di rivelare sia il lato magico che "oscuro" della dolce attesa. Oggi non potrebbe essere più felice e ha celebrato la maternità con una dolcissima foto in cui tiene la mano del neonato nella sua. "D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile", queste sono state le parole condivise su Instagram dai neo-genitori.

Il significato del nome Romeo

Il nome Romeo è di origini greche e letteralmente significa "Romano", in passato veniva infatti utilizzato per indicare coloro che provenivano dall'Impero Romano. Ha cominciato a diffondersi nel Medioevo quando gli stranieri appellavano i pellegrini in viaggio a Roma ma deve la sua fortuna all'opera di Shakespeare, la tragedia dedicata ai due amanti veronesi Romeo e Giulietta, il cui protagonista della famiglia dei Montecchi porta proprio questo nome. Romeo festeggia l'onomastico il 25 febbraio e sottintende una personalità molto espansiva e gioviale. È un gran lavoratore, ama lo sport e la musica.

A pochissime ore dal parto Giulia Pauselli ha voluto condividere l'immensa gioia con i suoi followers: sui social ha infatti postato la prima foto da neo-mamma in compagnia del bimbo appena nato con tanto di didascalia in cui ha rivelato il nome. Non ha mostrato il viso, ha fatto un primo piano sulla manina che tiene stretto il suo dito quello del papà e ha immortalato inconsapevolmente anche il nuovo anello realizzato ad hoc per questa nuova ed emozionante esperienza. Al dito medio destro la ballerina ha sfoggiato una fascia in oro bianco che riproduce la scritta Mum realizzata in modo da riprodurre la scritta Mom con un piccolo diamante nella O. Si tratterà di un regalo che lei stessa si è fatta in gravidanza o di un "push present" del compagno?