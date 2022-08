Chiara Nasti rivela il nome del figlio: qual è il significato simbolico della scelta Chiara Nasti aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Mattia Zaccagni, è all’ottavo mese di gravidanza e nelle ultime ore ha rivelato a sorpresa il nome del nascituro. Si chiamerà Thiago ma solo in pochi conoscono il profondo significato simbolico di questa scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Nasti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio, e non potrebbe essere più felice. È all'ottavo mese di gravidanza e giorno dopo giorno lo splendido pancione diventa sempre più evidente. Piuttosto che nasconderlo, però, non può fare a meno di metterlo in mostra e fin dall'inizio della dolce attesa ha sempre puntato su look sensuali e griffati che celebrano la bellezza della maternità. Quale mese fa aveva fatto non poco discutere con la maxi festa organizzata allo stadio Olimpico di Roma per rivelare il sesso del bebè ma solo nelle ultime ore ha comunicato ai fan qual è il nome che ha scelto per il piccolo. Anche questa volta le polemiche non sono mancate: ecco il motivo per cui l'influencer è stata sommersa di critiche.

Le critiche alla scelta di Chiara Nasti

La scelta del nome per il proprio figlio è tra le cose che più mandano nel panico i futuri genitori: c'è chi punta sulla tradizione, chi si ispira a nonni e bisnonni, chi preferisce qualche di moderno ed esotico. Quest'ultimo è il caso di Chiara Nasti, che sui social ha rivelato a sorpresa il nome del bebè che aspetta da Mattia Zaccagni. Nella didascalia di un post in cui appare col compagno e con i suoi cuccioli, una gatto tigrato e un barboncino, ha infatti scritto: "Family. Aspettando Thiago". Gli haters non hanno perso occasione per sommergerla di critiche, accusandola di aver imitato Lionel Messi, da sempre idolo di Zaccagni, ma anche l'influencer Sofia Crisafulli, che ha chiamato il figlio nello stesso modo. La risposta della Nasti non si è fatta attendere, nei commenti ha infatti scritto: "Ma iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamavo Enzo caga….il ca…. lo stesso?".

Chiara Nati mostra il pancione

Il significato del nome Thiago

Al di là delle polemiche, il nome Thiago nasconde un significato molto particolare ed è per questo che sta diventando sempre più diffuso sia in Italia che in Europa. È il diminutivo di Santiago, nome di origini spagnole formato da due parole: santo e Yago, ovvero la forma arcaica di Giacomo, nome che a sua volta deriva dall'ebraico Jokob e significa "Dio protegge". Thiago festeggia l'onomastico il 25 luglio, giorno che celebra san Giacomo il Maggiore, patrono della Spagna, e sottintende un temperamento forte, deciso, astuto e testardo. Chi porta questo nome di solito è un vero e proprio combattente che ama le sfide e che non teme il fallimento: è passionale, affascinante, assertivo e pieno di fiducia in se stesso.