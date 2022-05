Chiara Nasti incinta mostra per la prima volta il pancino: il look griffato costa più di 3500 euro Chiara Nasti è incinta. Sui social sta cominciando a condividere coi follower le prime notizie sulla maternità e ha anche mostrato il suo primo look premaman che lascia intravedere il pancino.

A cura di Giusy Dente

Chiara Nasti in Jacquemus

Quello di tre anni fa era stato solo uno scherzo ai follower: nel 2019 Chiara Nasti era fidanzata con Ugo Abbamonte e avevano realizzato un breve video per TikTok in cui lei si era fatta vedere col pancione. Tutto finto, mentre stavolta il pancione è diventato realtà, perché ha annunciato di essere incinta. Nel frattempo la vita dell'influencer è molto cambiata. Oggi accanto a lei c'è il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni e anzi è stato proprio lui il primo a svelare la grande notizia. Lo ha fatto durante la partita Spezia-Lazio: ha infilato il pallone sotto la maglia e ha messo il pollice in bocca, per dire che presto lui e la compagna diventeranno genitori.

La gravidanza social di Chiara Nasti

Ai suoi quasi 2 milioni di follower, Chiara Nasti è abituata a raccontare tutto di sé e della sua vita. La 24enne racconta la sua quotidianità e i suoi viaggi, testimonia gli attimi di svago con gli amici e quelli di lavoro sul set. Nei prossimi mesi c'è dunque da aspettarsi un focus sulla maternità, che è la grande novità in arrivo. "Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita" ha scritto nel primo post dopo il gesto del compagno sul campo da gioco. Poi ha pubblicato la prima ecografia, un momento emozionante che ha voluto condividere con i fan che la supportano da tempo: era giovanissima quando si è fatta conoscere sui social come fashion influencer, poi è diventata un volto della tv partecipando a L'Isola dei Famosi. Di certo terrà aggiornata la sua affezionata community giorno dopo giorno. Intanto ha sfoggiato su Instagram il suo primo look con pancino in vista.

Il primo look premaman di Chiara Nasti

Il primo look con pancino in mostra di Chiara Nasti è una tuta griffata di Jacquemus. Sul sito ufficiale della Maison, la jumpsuit (disponibile in tre colorazioni) costa 610 euro. Presenta una linea molto aderente, con profonda scollatura sul décolleté e fondo leggermente a zampa; la schiena resta nuda, con due fasce che si legano dietro alla nuca. L'ha abbinata all'iconica e raffinata Micro Lady di Dior: la borsa, di colore blu acceso, presenta tracolla rimovibile e regolabile e è impreziosita dall’impuntura Cannage e dal ciondolo con le quattro lettere del brand. Costa 2900 euro. Oltre a essere una gravidanza social, si appresta a essere anche una gravidanza griffata! E chissà se il colore è un indizio. Al momento la coppia non conosce il sesso del nascituro: al Corriere dello Sport l'influencer ha confidato che l'unica a saperlo è sua sorella Angela e che forse loro lo scopriranno durante un gender reveal party nelle prossime settimane.