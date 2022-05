Giulia Pauselli saluta Amici: “Grazie per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina” Giulia Pauselli incinta ha salutato Amici per concludere la gravidanza a casa. La ballerina dopo l’annuncio aveva deciso di continuare a ballare, ora è grata con il talent show: “Grazie per aver sostenuto le mie scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

A cura di Gaia Martino

A febbraio 2022 Marcello Sacchetta nel corso della puntata di Amici annunciò che presto sarebbe diventato padre: la sua fidanzata ballerina Giulia Pauselli è incinta. I due volti di Amici di Maria De Filippi hanno condiviso con i loro fan anche l'ecografia che gli ha permesso di sentire per la prima volta il battito del suo bebè, ora si preparano per accoglierlo. Dopo essere stata fino ad oggi, nonostante la gravidanza, partecipe nel talent show per il quale ha ballato come professionista, Giulia Pauselli si ritrova a dover svuotare il suo camerino per dedicarsi unicamente al piccolo in arrivo.

Il saluto di Giulia Pauselli

La ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli, oggi ha salutato il suo camerino nel talent show: torna a casa per dedicarsi unicamente alla sua gravidanza. Con un post su Instagram ha aggiornato i fan e ringraziato il programma di Maria De Filippi per tutte le opportunità concesse. "Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa" ha iniziato, prima di confessare di essere sia felice che nostalgica.

Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano.

Si è augurata infine di poter tornare presto a ballare per Amici, da mamma: "Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro" ha concluso.

La scelta di continuare a ballare durante la gravidanza

Giulia Pauselli dopo l'annuncio della gravidanza decise di non smettere di ballare. A marzo ospite di Verissimo insieme al suo fidanzato e futuro padre di suo figlio Marcello Sacchetta ha raccontato di aver preso questa decisione nonostante i primi mesi fossero i più complicati: