Gigliola Cinquetti ieri e oggi: com’è cambiata la cantante Gigliola Cinquetti è una delle cantanti italiane che hanno fatto storia: nel 1964 ha vinto l’Eurovision Song Contest, diventando la prima star del nostro paese ad aver trionfato all’evento. All’epoca era giovanissima ma era già bellissima: ecco le foto che mostrano la trasformazione negli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Giliola Cinquetti è una delle cantanti italiane più amate al mondo: con la sua Non ho l'età ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 1964, diventando la prima artista del nostro paese a ottenere il riconoscimento, nonché la vincitrice più giovane della storia dell'evento. All'epoca aveva solo 16 anni ma, nonostante ciò, è riuscita a dominare il palco con talento e sicurezza. Di decenni ne sono passati da allora ma c'è un dettaglio che non è assolutamente cambiato: non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione della cantante dagli esordi a oggi.

Gigliola Cinquetti, la trasformazione dal primo Sanremo a oggi

Era il 1964 quando Gigliola Cinquetti vinse prima il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision Song Contest, all'epoca aveva solo 16 anni ma, nonostante ciò, riuscì a distinguersi per talento con il brano ormai iconico intitolato Non ho l'età.

Gigliola Cinquetti negli anni ’70

Complice il fatto che era appena adolescente, il suo aspetto era molto diverso rispetto a oggi. Aveva la pelle del viso liscia e levigata, portava la coda di cavallo alta e vantava un adorabile stile bon-ton. Col passare del tempo ha stravolto l'hair look, puntando tutto su delle acconciature vaporose ed extra ricce con frange e capelli a caschetto come imponeva la moda degli anni '80 e '90.

Gigliola Cinquetti con i capelli voluminosi negli anni ’90

L'evoluzione di stile di Gigliola Cinquetti

Col passare degli anni Gigliola Cinquetti ha detto addio all'immagine di ragazzina acqua e sapone ed è diventata una donna sofisticata, glamour ed elegante. Tubini sinuosi, scollature a barca, tailleur mannish, abiti full colour: il suo stile si è evoluto, permettendole di imporsi come icona fasion. Per quanto riguarda i capelli, complici gli hair trend del momento, ha detto addio ai volumi extra e alle pettinature cotonate: oggi porta la chioma sciolta, lunga e con delle sfumature sui toni del caramello, dettaglio che rende il suo look ancora più femminile. Come si presenterà alla finale dell'Eurovision Song Contest 2022?