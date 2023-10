Filippa Lagerback torna in tv: la prima puntata di Che Tempo Che Fa su NOVE è in tailleur Che Tempo Che Fa sbarca su NOVE, terminata l’avventura in Rai. La squadra è la stessa: con Fabio Fazio ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

A cura di Giusy Dente

Filippa Lagerback in forte_forte

Si può cambiare emittente, ma non squadra. Ecco perché, terminata l'avventura in Rai, Fabio Fazio ha portato con sé tutti i volti amici di Che Tempo Che Fa. Il programma ora va in onda su NOVE, identico nella sua struttura. C'è stata la consueta letterina di Luciana Littizzetto, ci sono stati tanti ospiti che hanno chiacchierato col padrone di casa nel corso dello show: Liliana Segre, Andriy Shevchenko, Roberto Burioni, Giovanni Floris, David Grossman. Ad accoglierli in studio come sempre una donnFilia amatissima, da tempo legata al programma: Filippa Lagerback.

Filippa Lagerback a Che Tempo Che Fa

Non sarebbe più Che Tempo Che Fa, senza Filippa Lagerback. Anche lei affianca da anni Fabio Fazio nello show, è uno dei volti più longevi della squadra assieme a Luciana Littizzetto. Dopo la breve parentesi di Ilary Blasi nelle prime due edizioni, infatti, è subentrata lei: sono passati quasi 20 anni da allora. Puntata dopo puntata, la conduttrice (che ha esordito come modella negli anni Novanta) è entrata sempre più nei cuori dei telespettatori, che ne apprezzano l'educazione, il garbo, l'intelligenza e lo stile semplice ed elegante: è una donna dai look raffinati, che non sbaglia un colpo. Il tailleur uno dei capi must del suo guardaroba.

Quanto costa il primo look della conduttrice

Per il ritorno sul piccolo schermo, il debutto di Che tempo Che Fa su NOVE, Filippa Lagerback ha scelto un tailleur in una delicata nuance pastello. Giacca monopetto e pantaloni palazzo sono coordinati, in tessuto diagonale couture dal finish lucido. Costano rispettivamente 645 euro e 445 euro. Li ha abbinati a una blusa trasparente tono su tono, leggermente più chiara, con scollo rotondo.