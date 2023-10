Gli ospiti di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: domenica 15 ottobre in tv Chi sono gli ospiti della prima puntata del 15 ottobre di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. A seguire l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: tutti i protagonisti dello show in onda sul Nove.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a riaprire lo studio di Che Tempo Che Fa. Una nuova stagione che riparte domenica 15 ottobre 2023 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Si parte dalle ore 19.30 con tanti ospiti tra cui Liliana Segre, Andriy Shevchenko, Roberto Burioni, Giovanni Floris e David Grossman. A seguire, come nella scorsa stagione, torna il segmento Che Tempo Che Fa – Il tavolo con tutti gli ospiti storici: Nino Frassica, Mara Maionchi, la signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Simona Ventura e Francesco Paolantoni. Da questa stagione, come grande novità, c'è la presenza fissa di Ornella Vanoni.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa domenica 15 ottobre

La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 15 ottobre è la prima puntata della nuova stagione dello show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nello studio non mancherà Filippa Lagerback che accoglierà tutti gli ospiti che sono: la Senatrice a vita Liliana Segre, la leggenda del calcio e simbolo dell’Ucraina Andriy Shevchenko, lo scrittore israeliano David Grossman, il virologo Roberto Burioni, il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri e lo scrittore Michele Serra. Ospiti musicali: Stash e i The Kolors.

Stash e i The Kolors, ospiti musicali della prima puntata

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata c'è l'appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo”. Questi gli ospiti fissi: Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Sono invece ospiti della prima puntata: la Gialappa’s Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, premiato con la Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, dove ha segnato il suo nuovo record personale e la terza misura di sempre nella storia del getto del peso italiano. Tra gli ospiti della prima parte che tornano al tavolo: Stash.