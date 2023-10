Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 21 e domenica 22 ottobre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 21 e domenica 22 ottobre. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotto Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Parte il weekend, riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. La conduttrice di Canale 5 torna con il doppio appuntamento di Verissimo sabato 21 e domenica 22 ottobre con nuovi ospiti e dichiarazioni esclusive. A Domenica In la zia degli italiani accoglierà in studio nomi celebri della musica e dello spettacolo italiano. Domenica 22 ottobre sul NOVE andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa e vedrà tra gli ospiti Paola Cortellesi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 21 e domenica 22 ottobre

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 dalle 16.30 torna Verissimo su Canale 5. Tornano protagonisti del weekend Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la coppia nata al GF Vip che ha interrotto la relazione in seguito ai tradimenti di lui. Il dj sarà ospite di Silvia Toffanin sabato: racconterà la sua versione dopo le accuse mosse contro di lui dalla ex. Sabato 21 ottobre in studio ci sarà anche Mauro Corona, lo scrittore ospite fisso di È sempre Cartabianca che nell'ultima puntata ha rivelato che il suo posto nel programma è a rischio. Nello stesso appuntamento ci sarà anche l'attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap Terra Amara interpreta la perfida Behice. Infine, è in programma un'intervista di famiglia per Milena Miconi, in studio con il marito Mauro e le due figlie.

Domenica 22 ottobre Ciro Immobile si racconterà per la prima volta nello studio di Verissimo. Oltre a lui, in studio ci sarà di nuovo Sophie Codegoni: commenterà le dichiarazioni rilasciate in trasmissione dal suo ex compagno e papà di Celine Blue. Silvia Toffanin intervisterà Rudy Zerbi, insegnante di canto ad Amici, poi Enzo Iacchetti.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 22 ottobre

Mara Venier a Domenica In il 22 ottobre avrà in studio tanti ospiti. Scrive TvBlog che la "zia degli italiani" intervisterà il cantante Zucchero Fornaciari. In studio ci saranno poi Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, giudici di Ballando con le stelle. Dallo show del sabato sera di Rai1 saranno ospiti nel talk condotto da Mara Venier anche la conduttrice Rosanna Lambertucci ed il giornalista Antonio Caprarica. A Domenica In ci sarà anche Emma Marrone che presenterà al pubblico di Rai Uno il nuovo album Souverir nel quale è contenuto il brano "Intervallo" dedicato al padre morto lo scorso anno. Ci sarà anche Paola Turci, poi Miriam Leone, in dolce attesa del primo figlio.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa

Nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa in programma domenica 22 ottobre dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio intervisterà l'attrice Paola Cortellesi il cui debutto alla regia con il film "C'è ancora domani" è stato acclamato al Festival del Cinema di Roma.