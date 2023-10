Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 28 e domenica 29 ottobre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 28 e domenica 28 ottobre. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotto Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e riaprono così i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. La conduttrice di Verissimo torna con il doppio appuntamento della settimana in programma per sabato 28 e domenica 29 ottobre: in studio avrà tanti ospiti che rilasceranno dichiarazioni esclusive. A Domenica In la zia degli italiani accoglierà in studio numerosi attori e registi, Che Tempo Che Fa vedrà in studio tanti altri nomi celebri dello spettacolo italiano. Ecco tutti i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 28 e domenica 29 ottobre

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 16.30 su Canale 5, è in programma lo show di Silvia Toffanin, Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend ci sarà per la prima volta Sara Doris, in uscita con un libro su suo padre, Ennio Doris. Poi in studio arriverà Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello che ha lasciato la casa dopo un confronto con il padre. Saranno ospiti inoltre Selin Yeninci, attrice che recita nei panni di Saniye nella celebre soap Terra Amara, Paola Barale e Vladimir Luxuria, che sarà intervistata per la prima volta con la sua mamma.

Nel secondo appuntamento, quello domenicale, Silvia Toffanin intervisterà Gerry Scotti, pronto per la messa in onda di Io Canto Generation e per il debutto nella veste di scrittore con il libro "Che cosa vi siete persi". Tra gli ospiti anche Anna Pettinelli, speaker ora nella scuola di Amici di Maria De Filippi come professoressa di canto. Silvia Toffanin chiamerà in studio Samira Lui, ormai ex concorrente del Grande Fratello. Verissimo, domenica 29 ottobre, vedrà un ritorno nello studio di Alessandro Basciano per replicare alle dichiarazioni della sua ormai ex fidanzata che l'ha accusato di averle dato uno schiaffo.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier la prossima domenica 29 ottobre 2023 regalerà ai telespettatori di Rai Uno una puntata a tema "cinema". Avrà in studio Ferzan Ozpetek, regista il cui nuovo film, Nuovo Olimpo, uscirà il primo novembre in streaming su Netflix. Poi Paola Cortellesi, il cui debutto alla regia con C'è ancora domani è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il blog di Davide Maggio rivela che la Venier intervisterà anche Giovanna Mezzogiorno che alla kermesse capitolina ha presentato il cortometraggio da lei diretto, Unfitting (Inadeguata). A Domenica In arriveranno anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, TvBlog rivela anche la presenza dei Take That.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio, dopo essere stato ospite di Muschio Selvaggio in settimana, torna in onda domenica 29 ottobre 2023 sul NOVE con Che Tempo Che Fa e intervisterà Fedez. Nella stessa puntata ci saranno Gino Paoli – che parlerà del suo libro "Cosa farò da grande" – e Ornella Vanoni.