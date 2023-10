Mauro Corona a È sempre Cartabianca si scusa con Berlinguer e confessa: “La mia presenza è a rischio” Mauro Corona nella puntata di È sempre Cartabianca di ieri sera, martedì 17 ottobre, si è scusato con Bianca Berlinguer per una lite avvenuta al telefono prima della messa in onda. Poi ha lanciato un appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi: “C’è una cosa che non va bene, la mia partecipazione qui è a rischio”.

A cura di Gaia Martino

Mauro Corona ieri sera, martedì 17 ottobre, prima di chiudere il collegamento con È sempre Cartabianca ha lanciato un appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Stando alle sue parole, la sua partecipazione al programma di Bianca Berlinguer in qualità di ospite fisso sarebbe a rischio: "C'è qualcosa che non va bene", le parole dello scrittore e alpinista. Ad inizio puntata si era scusato con la Berlinguer "per il miliardesimo scontro avuto al telefono".

Le scuse a Bianca Berlinguer

Mauro Corona non appena aperto il collegamento con È sempre Cartabianca ha rivolto delle scuse alla conduttrice Bianca Berlinguer: "Le devo delle scuse, lei sa perché". I due avrebbero avuto un duro scontro al telefono prima della puntata, come svelato dall'ospite: "Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie".

"La mia partecipazione a È sempre Cartabianca è a rischio"

Mauro Corona nella puntata di ieri sera, prima di salutare il pubblico e chiudere il collegamento, ha poi rivelato che la sua partecipazione nel programma sarebbe a rischio. "C'è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Per Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno" ha spiegato nonostante il tentativo della Berlinguer di frenarlo. Lo scrittore e alpinista ha così aggiunto: "Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione". È stata la padrona di casa infine a tagliare corto invitando il suo ospite a parlarne la prossima volta: "No no, ma non mi interessa" ha concluso Corona prima di lasciare la sua postazione.