Mauro Corona: “Il conflitto tra Palestina e Israele mi preoccupa più del conflitto tra Ucraina e Russia”

Lo scrittore interviene a È sempre Cartabianca per commentare il nuovo conflitto tra Israele e Hamas: “Il mio istinto mi suggerisce di dire, da vecchio rivoluzionario, si va lì e si distrugge tutti quelli che ammazzano”.

Nella puntata di È sempre Cartabianca del 10 ottobre, Mauro Corona ha aperto come di consueto la puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Tantissimi argomenti anche questa settimana, tra i quali inevitabilmente la guerra sulla striscia di Gaza: "Il conflitto tra Palestina e Israele mi preoccupa molto di più del conflitto tra Ucraina e Russia". Prima di parlare dei fatti più stringenti dell'attualità, c'è stato il tempo di scherzare sull'avvento dilagante dell'intelligenza artificiale: "Mi fa paura". Poi la stoccata: "Se si potesse regalare, avrei una cesta di nomi tra i politici a cui donarla". Poi ancora una battuta sul Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Mi ha chiamato capraio afghano, ma Gasparri ha avuto più stile di lui: ha detto che sono quello delle montagne e delle birre". ù

Davanti a Bianca Berlinguer e a Nichi Vendola, molto provato da quanto accaduto nelle ultime ore, Mauro Corona mostra la sua idea sul nuovo conflitto israelo-palestinese.

Sono provato, ma anche pentito del fatto che prima abbiamo scherzato e fatto battute. Di fronte a queste cose non mi viene da ridere. Il mio istinto mi suggerisce di dire, da vecchio rivoluzionario, si va lì e si distrugge tutti quelli che ammazzano. Ma il problema qual è? Anche loro hanno degli alleati in Europa. Se attacchi loro, interviene lo Stato amico e viene fuori una guerra mondiale. Siamo in balìa della ferocia e combatterla significa innescare la guerra mondiale. Il conflitto tra Palestina e Israele mi preoccupa molto di più del conflitto tra Ucraina e Russia.