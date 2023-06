Filippa Lagerback nei videocasting degli anni Novanta: “Che ricordi e che pancia piatta” Filippa Lagerback ha mostrato alcune clip dei videocasting fatti negli anni Novanta, quando aveva circa 20 anni.

A cura di Giusy Dente

Nuove avventure professionali in vista, per Filippa Lagerback. Con l'ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 28 maggio, si è chiusa per lei l'esperienza in Rai. Ha salutato il pubblico elegantemente vestita, con un abito plissettato nei toni dell'argento di Brunello Cucinelli. La 49enne ha deciso di seguire Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sul Nove, dove saranno ancora insieme in un nuovo programma. Con loro ha un rapporto di grande stima e amicizia, che va avanti da anni. Filippa Lagerback, infatti, è nel cast di Che tempo che fa da quasi un ventennio, da quando il programma andava in onda su Rai 3: era il lontano 2005! All'epoca era già fidanzata con Daniele Bossari ed era già diventata mamma di Stella (nata nel 2003). Ma chi si ricorda gli esordi della modella?

Filippa Lagerback fa un tuffo nel passato

Filippa Lagerback è un volto molto amato, legato da tanti anni al programma Che tempo che fa. Prima dell'incontro con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, aveva già avuto esperienze sul piccolo schermo, tra Italia e Svezia (il suo Paese d'origine). Ma i suoi primissimi lavori sono stati nel mondo della moda.

Ha iniziato a lavorare molto presto: è stata notata a 14 anni in un grande magazzino da un talent scout di un'agenzia, che ha cominciato a inserirla come fotomodella. Poi ha poi prestato il volto a spot pubblicitari e ha sfilato in passerella. Erano gli anni Novanta, era tutto molto diverso nel settore: non c'erano i social, tanto per cominciare! Per candidarsi ai lavori era essenziale un'ottima presentazione video. Si facevano dunque i videocasting, per valutare le capacità fotogeniche davanti alla telecamera. Solo dopo, seguiva l'audizione dal vivo.

La modella ha fatto un salto indietro nel tempo ripescando alcuni dei tanti videocasting che faceva in negli anni Novanta, quando era circa ventenne: "Ti davano le istruzioni e spesso gli outfit (il completo oro non era certo mio); a seguire piccola intervista per farti conoscere meglio. Nella digitalizzazione sono diventate un po' sfocate, un po' come i ricordi, ma che tuffo nel passato…e che pancia piatta!" ha scritto.