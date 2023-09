Elodie in versione acqua e sapone: la felpa nasconde una dedica speciale Il look casual di Elodie nasconde una dichiarazione d’amore. Al fidanzato Andrea Iannone? No: ad una città per lei importante.

A cura di Giusy Dente

Elodie oltre a essere un'artista di talento è anche un'icona di stile, molto vicina al mondo della Moda. Ecco perché non poteva perdersi la Milano Fashion Week. È stata ospite di TheAttico assieme a Chiara Ferragni e si è goduta anche la sfilata di AndreAdamo, in prima fila assieme al fidanzato Andrea Iannone. Tanti progetti sono in cantiere e ogni giorno tiene aggiornati fan e follower sui social, dove condivide momenti di vita privata e professionale. Su entrambi i fronti attualmente è molto realizzata: prosegue a gonfie vele la storia col pilota e presto darà il via al suo primo tour nei palazzetti.

Elodie pronta per il tour

Elodie ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo. Dopo aver tenuto per un po' i fan sulle spine, ha ufficializzato l'uscita di A fari spenti e lo ha fatto con una foto che ha infiammato i social: si è mostrata come una Venere, nuda e coi lunghi capelli sciolti sul seno. Il prossimo step sarà tornare sul palco. Questa estate è stata grande protagonista con Marco Mengoni: hanno spesso condiviso la scena, visto che hanno collaborato per una hit di grande successo.

Ora, però, fervono i preparativi per il primo tour nei palazzetti, l'Elodie Show 2023. La cantante è pronta per tornare sul palco da protagonista assoluta, regalando al suo pubblico il meglio di sé. I fan le stanno dimostrando grande affetto: i numeri parlano chiaro e alcune date del tour sono sold out già da tempo. Per questo in alcune città si è scelto di raddoppiare: doppi appuntamenti a Roma, Milano e Napoli più il gran finale a Firenze, per un totale di 7 show.

T–shirt J’adore Napoli

Elodie e l'amore per Napoli

Sui social, Elodie si è mostrata in una veste estremamente casual: viso struccato completamente acqua e sapone, addosso una felpa oversize. La stampa reca una sorta di dedica, una dichiarazione d'amore. Nei confronti di Andrea Iannone? No, nei confronti di una città! Sulla felpa c'è scritto "J'adore Napoli" ed è in vendita sullo store di Nss Magazine. Costa 30 euro. È la stessa che ha indossato anche Stefano De Martino in occasione dello scudetto della sua squadra del cuore, ma in versione T-shirt. Per Elodie la città partenopea è molto importante, ora più che mai: proprio da qui partirà il suo attesissimo tour. Due le date: la cantante si esibirà il 17 e il 18 novembre.