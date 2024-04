video suggerito

Milano Design Week 2024, Seletti trasforma la Rinascente in un supermercato anni ’60 In occasione della Milano Design Week 2024, Seletti ha deciso di debuttare con un inedito market negli spazi della Rinascente in Piazza Duomo. Si tratta di una vera e propria riproduzione di un supermercato anni ’60, dove sarà possibile trovare i prodotti iconici e pop simbolo del brand. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dal 15 al 21 aprile ritorna la Milano Design Week con il Salone del Mobile: il tema di quest'anno sarà "Materia Natura", ovvero una riflessione sull'importanza della sostenibilità nel processo creativo, e saranno molte le iniziative, le mostre, le installazioni e gli incontri organizzati negli storici quartieri della città. Tra gli eventi più attesi c'è quello firmato Seletti, il noto brand italiano che ha mixato arte pop e icone della vita quotidiana, dando vita a uno stile unico, personale, divertente e soprattutto anticonvenzionale. L'appuntamento è dall'11 al 29 aprile negli spazi della Rinascente in Piazza Duomo: ecco cosa succederà nello storico department store milanese.

Cosa ci sarà nel Seletti Market

Per dare il via alla nuova esperienza alla Milano Design Week 2024 Seletti ha deciso di anticipare di qualche giorno l'inaugurazione ufficiale dell'evento: a partire dall'11 aprile rivoluzionerà gli spazi della Rinascente in Piazza Duomo (presenti nella parte centrale del piano -1). Per l'occasione verrà aperto un inedito Seletti Market, un allestimento originale e imprevedibile ideato dallo studio Brigolin Baschera, il cui obiettivo è reintepretare un vero e proprio supermercato degli anni '60.

Ci saranno scaffali, carrelli, volantini, borse per la spesa, personale in divisa: tutto sarà decorato con un logo personalizzato e farà riferimento all'identità pop del marchio. Poster appesi al soffitto, frigoriferi con bevande e surgelati "inaspettati", vere e proprie casse dove completare gli acquisti: nel supermercato ogni singolo dettaglio rifletterà le grafiche e i colori del mondo sopra le righe di Seletti.

Perché Seletti ha voluto un supermercato al Salone del Mobile

Nel supermercato Seletti tutto sarà attivo e funzionante, nei diversi reparti si potranno trovare i best seller del catalogo Seletti, così come anche dei prodotti “fake” creati ad hoc per l’installazione, primi tra tutti le opere di Gianpiero D'Alessandro, ovvero il cactus Love Hurts You e la serie di tableware in melanina Monster.

Stefano Seletti, art director del marchio, ha spiegato l'installazione con queste parole: “Il primo supermercato italiano è nato a Milano nel 1957 e pochi anni dopo mio padre Romano ha fondato la Seletti. Quando Rinascente ci ha offerto la zona centrale del piano interrato nella sede di Piazza Duomo ho pensato subito a uno spazio che si rifacesse a quella estetica". Seletti Market vuole essere essere dunque una riproduzione della società consumistica in cui siamo cresciuti. Come se non bastasse, ci sarà anche un bar powered by Keglevich, dove l'iconica vodka debutterà con un'immagine completamente rinnovata.

