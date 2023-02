Elodie annuncia l’uscita del nuovo album in accappatoio (e gioielli da oltre 37 mila euro) All’indomani della seconda esibizione sanremese Elodie ha annunciato l’uscita del nuovo album, che contiene anche il brano “Due” portato sul palco dell’Ariston.

A cura di Giusy Dente

Elodie è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023. La cantante è tornata alla kermesse, un palco che le ha sempre dato grandi soddisfazioni e dove è sempre riuscita a catturare l'attenzione del pubblico. Stavolta è in gara col brano Due, che parla di un amore iniziato da poco ma già arrivato al capolinea. La canzone fa parte della tracklist di OK. Respira, disco che presto i fan dell'artista potranno ascoltare nella sua interezza. È stata lei ad annunciarne l'uscita.

Elodie lancia il nuovo disco

Elodie in questi giorni è presissima dagli impegni sanremesi, tra esibizioni e interviste. La cantante si è imposta con una canzone che ha immediatamente conquistato tutti, grazie ad un ritmo trascinante e a un testo accattivante, che si imprime immediatamente nella memoria. Impossibile non notare anche i look sfoggiati sul palco dall'artista, a cui spetta sicuramente il titolo di icona di stile di questa edizione. Dopo il sexy outfit da cigno nero, con tutina effetto seconda pelle abbinata a maxi pelliccia di piume, è stata la volta di un sensuale tubino trasparente. Queste scelte decise e di carattere, camminano di pari passo al brano sanremese, che mette in musica le parole di una donna che non vuole soccombere alla fine di un amore.

in foto: bracciale Tiffany & Co.

Due è contenuta nel disco uscito proprio oggi. È stata Elodie stessa a dare l'annuncio sui social, all'indomani della sua seconda esibizione sanremese. "Il disco è fuori" ha scritto, allegando una foto in cui indossa un accappatoio che le lascia le spalle scoperte. Ha i capelli bagnati, come se fosse appena uscita dalla doccia e il viso è struccato, al naturale. Al collo e al polso spiccano i gioielli Tiffany & Co.: ha indossato le preziose creazioni della Maison anche sul palco, gioielli in oro e diamanti di grande valore.

in foto: collana Tiffany & Co.

Quanto costano i gioielli di Elodie

Nello scatto si notano dei gioielli coordinati: bracciale e collana fanno parte dell'innovativa linea HardWear realizzata in oro e titanio, alternati a pavè di diamanti. La collezione si ispira a un braccialetto del 1971 degli Archivi Tiffany, rivisitato con un design più audace pensando all'anima grintosa della città natale del marchio, Manhattan. Tiffany & Co. è stata fondata a New York City nel 1837 da Charles Lewis Tiffany. Il bracciale a maglie nere è impreziosito da un dettaglio in oro rosa con diamanti tondi taglio brillante. Costa oltre 15 mila euro. Stesso design per la collana coordinata, che costa invece 22 mila euro. Al collo sembra che la cantante ne abbia due. Nonostante la stanchezza post esibizione, è più bella che mai.