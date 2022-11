Jovanotti cambia look: con i capelli rasati annuncia l’uscita del nuovo album Jovanotti ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Disco del sole, e per farlo ha cambiato look in modo drastico. Niente più ricci spettinati, ora sfoggia un inedito taglio rasato.

A cura di Valeria Paglionico

Jovanotti è tra gli artisti italiani più amati degli ultimi anni: con i suoi concerti sulle spiagge più belle d'Italia ha fatto ballare tutti, trasformando i live in vere e proprie feste. Ha calcato alcuni dei palcoscenici più ambiti del momento, primo tra tutti quello del Festival di Sanremo, ha collaborato con diversi artisti simbolo della musica italiana e ha scalato le classifiche con le sue hit. L'unica cosa che gli mancava? Lanciare un nuovo album. Nelle ultime ore, però, ha sorpreso i fan annunciando sui social l'uscita del Disco del sole, che si preannuncia tra i regali di Natale più ambiti e richiesti. Quale migliore occasione di questa per rivelare il nuovo drastico cambio look?

Il nuovo look di Jovanotti

"#ildiscodelsole esce il 9 dicembre (doppio cd , superdisco del sole con 5 cd, vinile doppio, streaming , download)", sono queste le parole che Jovanotti ha usato per annunciare l'uscita del suo nuovo lavoro che raccoglie tutte le canzoni che hanno spopolato negli ultimi mesi. Ad attirare le attenzioni, però, è stato il look inedito sfoggiato nel post social. Il cantante ha posato sullo sfondo di un negozio di dischi tipicamente americano con un outfit semplice e minimal, ha abbinato jeans scuri e t-shirt bianca, lasciando in vista i numerosi tatuaggi sulle braccia. A lasciare i fan senza parole, però, sono stati i capelli che lo hanno reso quasi irriconoscibile: niente più ricci spettinati, Jova si è rasato ma lasciando la barba incolta.

Jovanotti con i capelli rasati

Jovanotti e la passione per lo stile hippie

Da qualche anno a questa parte Jovanotti ha puntato sempre più spesso su uno stile hippie fatto di maxi pantaloni variopinti, spesso modello Aladino, canotte e t-shirt a fantasia e gilet da pirata. Ha poi completato il tutto con maxi collane etniche, cinturoni e cappelli, dai semplici berretti personalizzati a quelli a falda larga da cowboy. Il dettaglio rimasto a lungo invariato? L'acconciatura: ormai da tempo il cantante era fedele ai suoi ricci naturali spettinati e vaporosi e alla barba lunga e incolta. Ora però le cose sono cambiate e i non hanno potuto fare a meno di apprezzare, sottolineando che l'inedita rivoluzione hair lo ringiovanisce. Quand'è che debutterà in un videoclip col nuovo taglio?