Elisabetta Gregoraci vola a New York: in vacanza con pantaloni di vernice, top e jeans strappati Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorno a New York assieme al figlio, Nathan Falco Briatore. La conduttrice ha scelto look sportivi, ma trendy.

A cura di Giusy Dente

Una settimana fa Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco Briatore (nato dal matrimonio con l'imprenditore) sono volati a New York. Insieme si sono immersi nella frenetica e colorata vita della città, esplorandola in lungo e in largo. Time Square, Central Park, Manhattan, Brooklyn: hanno trascorso emozionanti giornate da turisti, assaggiando il cibo del posto e facendo lunghe passeggiate. C'è stato tempo anche per partecipare a un evento mondano.

I due hanno preso parte al Heidi Klum Halloween Party 2022. La modella (che con Flavio Briatore ha avuto la figlia Leni Klum) è solita celebrare ogni anno la ricorrenza con una festa esclusiva. La conduttrice Nathan Falco erano tra i selezionatissimi invitati: si sono vestiti rispettivamente da diavoletta e zombie assassino. Per esplorare New York, ovviamente hanno optato per look ben più casual e meno spaventosi!

Elisabetta Gregoraci trendy a New York

Elisabetta Gregoraci ha uno stile molto glamour e trendy: sui red carpet, nei programmi televisivi e nella vita di tutti giorni è solita mixare femminilità e sensualità. Maxi spacchi, pancia scoperta con addominali in vista e ampie scollature sono i must dei suoi look: i mini dress e i tubini fascianti sono i capi che preferisce, con gambe in primo piano. Immancabili gli accessori di lusso e gli amati bracciali preziosi sovrapposti, da cui non si separa mai.

La conduttrice, che ama seguire le tendenze, sa però essere anche più casual, dando spazio ad abbinamenti dal tocco sportivo: è anche una fan delle tute (ovviamente griffate). A New York la 42enne e suo figlio hanno ovviamente scelto la comodità, ma senza rinunciare a essere trendy. Elisabetta Gregoraci ha optato per look in toni scuri: felpa con zip, maglione, jeans con strappi, completo sportivo composto da crop top e pantaloni larghi.

Non è mancato qualcosa di più rock: T-shirt con scollo a V abbinata a pantaloni lucidi in vernice nera, con stivali scuri alti fino al ginocchio, alternato a uno stivaletto più basso. La showgirl ha inserito diversi accessori nei suoi outfit, dai cappellini di diversi modelli ai suoi iconici occhiali con lenti a forma di cuore. Anche in America, insomma, non ha rinunciato a essere fashion.