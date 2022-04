Elisabetta Gregoraci in topless: indossa solo i jeans e si vede un tatuaggio sul costato Elisabetta Gregoraci su Instagram ha posato in topless, indossando solo un paio di jeans. La foto lascia intravedere il tatuaggio che ha sul costato, una scritta misteriosa.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci sui social ha quasi 2 milioni di follower, che amano seguirla nella sua quotidianità tra gli impegni professionali, le vacanze, i viaggi e i momenti che trascorre con la famiglia. La showgirl per gran parte del suo tempo è in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore: è una mamma apprensiva e presente, ha addirittura ammesso di spiarlo talvolta, facendo ricorso a un'app. È rimasta in ottimi rapporti anche con l'ex marito Flavio Briatore: lui era presente alla sua festa di compleanno e lei, a sua volta, gli ha fatto una sorpresa in occasione dei 72 anni. Gli scatti che condivide su Instagram sono lo spaccato di vita di una donna che ama il suo lavoro, avventurosa e dallo stile decisamente glamour e alla moda.

Lo stile di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una donna dallo stile molto curato, con la passione per i capi griffati e la moda. I suoi look sono sempre impeccabili, soprattutto nelle occasioni speciali. Alle sfilate della Milano Fashion Week ha incantato tutti con un look rosso fiammante composto da top e pantaloni, anche se sono i minidress il suo capo must.

A Capodanno l'abbiamo vista vestita di bianco, in pizzo e piume, mentre più di recente per la prima delle due feste di compleanno ha sfoggiato un tubino nero impreziosito da cristalli. Negli outfit non mancano mai i suoi gioielli del cuore, da cui non si separa mai: in particolare ama i bracciali e ne possiede diversi di altissimo valore. Si intravedono anche nella sensualissima foto condivisa su Instagram.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in versione casual: indossa i jeans con la borsa di lusso da 5mila euro

Elisabetta Gregoraci in topless

Nella foto in topless condivisa su Instagram la showgirl indossa soltanto un paio di jeans scuri con strappi sulla gamba. Ha i capelli leggermente ondulati e un capello nero a tesa larga sulla testa. È di profilo, con una mano sotto al mento e l'altra incrociata, a coprire il seno. Si vede chiaramente il tatuaggio che ha sul costato, che non è l'unico. Elisabetta Gregoraci infatti ha diversi tattoo sul corpo, tutti con un significato personale; alcuni sono il ricordo indelebile sulla pelle di persone o momenti importanti. Questo in particolare, però, ha una storia misteriosa.

Il misterioso tatuaggio di Elisabetta Gregoraci

Il tatuaggio che si intravede nella foto reca la scritta "Sempre con me". Non se ne conosce di preciso l'origine né il significato, ma ne possiede uno uguale, sempre sul fianco destro, anche l'imprenditore Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della Gregoraci. I due hanno vissuto una storia d’amore lunga alcuni anni, cominciata dopo la separazione con Briatore, intorno al 2017. Di lui la showgirl ha detto: "È stata una storia molto importante. Ho sofferto per questo amore, l'ho lasciato io anche se ancora lo amavo. Era un amore quasi malato stavo molto male, si litigava troppo, ma ahimè è finita".