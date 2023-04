Elisabetta Gregoraci in stile jungle: scollatura a cuore e maxi spacco sull’abito maculato Elisabetta Gregoraci è una fan del look animalier: l’ultimo outfit è piaciuto moltissimo ai follower.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Gaelle Paris

La stagione primaverile fa pensare immediatamente a look dalle nuove nuance, a una ventata di toni pastello che invadono il guardaroba. I colori che domineranno gli outfit delle prossime settimane saranno il rosa pesco, il giallo sole, il verde fluo, il grigio perla. Le passerelle hanno incoronato a must di stagione i colori primari, dunque rosso, blu e giallo. Ma ci sono outfit intramontabili che non passano mai di moda, come le stampe animalier. Elisabetta Gregoraci le ama particolarmente, che sia inverno oppure estate: sono perfetti per look di carattere e decisi, quelli che la rappresentano di più.

Elisabetta Gregoraci in Gaelle Paris

Elisabetta Gregoraci fan dell'animalier

L'animalier, nelle sue diverse declinazioni, è una delle stampe preferite di Elisabetta Gregoraci. La showgirl è una donna dallo stile femminile e sensuale. I must dei suoi look sono i dettagli cut-out, le ampie scollature e i maxi spacchi; predilige soprattutto crop top e mini dress. Che si tratti di programmi televisivi o eventi glamour (ma anche nella quotidianità), sa essere sempre trendy e copiatissima. Alle sfilate milanesi dello scorso febbraio ha puntato su un abitino firmato Roberto Cavalli, in occasione della sfilata della Maison: un look dark da pantera perfettamente adatto al suo carattere forte e deciso.

in foto: abito Gaelle Paris

Ha fatto il bis a Pitti Uomo 2023, quando ha fatto da testimonial per il brand Juicy Couture con un graffiante outfit tigrato con punte di colore, un tocco più sbarazzino. L'effetto jungle è tornato nel nuovo look della showgirl, firmato Gaelle Paris: un abito lungo di raso con stampa maculata, scollatura a cuore con taglio a V sul seno, maxi spacco laterale. Costa sul sito ufficiale della Maison 380 euro. Il brand ha commentato con un cuoricino così come tanti altri fan, ammaliati dalla bellezza della showgirl.