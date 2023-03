Elisabetta Gregoraci in casa non rinuncia alla sensualità: indossa la catsuit con la schiena nuda Elisabetta Gregoraci non rinuncia allo stile e alla sensualità neppure quando rimane a casa e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Cosa ha indossato per rimanere tra le mura domestiche? Una catsuit che le ha lasciato la schiena nuda.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attiva sui social e, tra foto e Stories, ama documentare la sua quotidianità fatta di impegni lavorativi, dolci serate con Nathan Falco e uscite glamour con gli amici. Di recente lo ha fatto ancora ma questa volta non ha organizzato nessun evento spettacolare, è rimasta a casa ma senza rinunciare allo stile. Chi ha detto che per dare spazio alla comodità bisogna necessariamente puntare su felponi, vestaglie, tute e maglioni over? La showgirl ha dimostrato di saper essere super sensuale anche tra le mura casalinghe: ecco cosa ha indossato.

Il look casalingo di Elisabetta Gregoraci

Cosa indossare per casa quando non si vuole rinunciare alla sensualità? Elisabetta Gregoraci ha proposto la soluzione ideale, mixando alla perfezione femminilità, glamour e comodità. Al motto di "Un momento di relax per me che ha il profumo di un sorriso e il colore della primavera" si è mostrata prima sul divano, poi alle prese con la preparazione di una tisana, il tutto in una versione super trendy. Per la serata casalinga ha infatti indossato il capo must del momento, la catsuit total black, ovvero la tutina in stile Catwoman che fascia ed esalta le forme. Capelli ondulati perfettamente in piega, immancabili bracciali preziosi ai polsi e sorriso raggiante: Elisabetta è una vera e propria icona fashion.

Elisabetta Gregoraci in L’Equilibriste

Elisabetta Gregoraci con la tuta coi cuori

Chi ha firmato la tutina di Elisabetta Gregoraci? Il brand L'Equilibriste, che sul sito ufficiale vende il capo a 159 euro. Si tratta di una jumpsuit in lycra con i pantaloni a leggings e il bustier smanicato con una maxi scollatura sulla schiena.

Tuta L’Equilibriste

La sua particolarità? Ha due cuori rosso rubino applicati sul tessuto, uno sul petto, l'altro all'interno della gamba all'altezza della caviglia. Versatile, comoda e alla moda: la catsuit sembra essere l'indumento ideale per aggiungere un tocco glamour alle serate casalinghe ed Elisabetta sembra averlo capito bene. In quante prenderanno ispirazione da lei per la primavera? L'effetto "wow" sembra essere assolutamente assicurato.