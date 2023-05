Elisabetta Gregoraci in Egitto, bikini vitaminico di giorno e abiti con schiena nuda di sera Elisabetta Gregoraci ha testimoniato le sue ultime 24 ore in Egitto, una giornata trascorsa all’insegna di look di tendenza.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci è volata a Marsa Alam per motivi di lavoro. "Queste ultime ore mi hanno lasciato un dolce ricordo. Ho avuto l’occasione di conoscere meglio un'azienda le cui persone hanno storie incredibili. Grazie per tutte le sensazioni piacevoli che mi avete fatto provare" ha scritto sui social, condividendo con i follower alcuni scatti delle sue 24 ore in Egitto.

Elisabetta Gregoraci in bikini

Sotto il sole di Marsa Alam, Elisabetta Gregoraci ha puntato su un bikini giallo, perfetto per trasmettere allegria, positività e vitalità. Le nuance accese e vitaminiche come giallo, fucsia, arancione e rosso fuoco sono perfette per l'estate, perché danno una sferzata di energia al look e sono impossibili da far passare inosservati.

E lo stesso vale per i colori fluo, sgargianti e accattivanti: dal rosa shocking al blu elettrico fino al verde acido. Il giallo è sicuramente una tinta must have di questo periodo. La showgirl ha puntato su un bikini composto da reggiseno con bretelline larghe e scollo rettangolare abbinato a micro tanga.

Trendy e sexy con la schiena nuda

Di sera, Elisabetta Gregoraci ha dato il meglio di sé in quanto a look trendy e sexy. La showgirl ha uno stile femminile in cui ampie scollature e maxi spacchi fanno da padrone. Ha puntato su un abito lungo con ampia scollatura a V, profondo spacco laterale, cut out che lascia scoperti i fianchi e schiena nuda. Il vestito celeste è impreziosito da un dettaglio gioiello, una catena diamantata con charms logo. È una creazione firmata Elisabetta Franchi.

Non è mancato un tocco più glamour, all'insegna dell'intramontabile nero che non passa mai di moda, perfetto per le serate in cui si vuole dare un tocco più chic all'outfit. Elisabetta Gregoraci ha puntato anche su un look total black, un vestito midi a maniche lunghe con colletto leggermente rialzato e anche in questo spacco, maxi oblò aperto sulla schiena, quasi completamente nuda.