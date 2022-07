Elisabetta Gregoraci contagiata dalla “Barbie mania”, con la tuta fucsia dalla maxi scollatura Elisabetta Gregoraci si è fatta contagiare dalla Barbie mania: il fucsia è il colore del momento, il più amato dalle celebrities e se ne è innamorata anche lei.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci questa estate sta lavorando molto, viaggiando da una città all'altra per portare avanti diversi progetti professionali, alcuni dei quali ancora top secret. Al momento uno degli impegni più importanti è quello che la vede sul palco di Battiti Live, ancora una volta: è alla conduzione dello show musicale ormai da diversi anni e ama questo ruolo, che la mette a contatto con la gente e con gli artisti del momento. La showgirl però ama molto anche la moda: è stata una delle ospiti della sfilata di Raffaela D'Angelo, che a Forte dei Marmi ha presentato la nuova collezione beachwear. E proprio perché ama la moda ed è sempre attenta alle tendenze del momento, Elisabetta Gregoraci ha scelto un outfit nel colore dell'estate 2022: il fucsia.

Tutte le star amano il fucsia

Il rosa fucsia è il colore moda della primavera-estate 2022. Le celebrities e le influencer amano questa tonalità accesa e vibrante, che è stata inclusa nelle collezioni di tutte le principali Maison. Da Valentino a Versace fino a Giorgio Armani, tutti gli stilisti hanno portato il rosa fucsia in passerella e difatti i look più trendy del momento sono in total pink, soprannominato anche "look Barbie". Zendaya si è fatta contagiare dalla Barbie mania, vestendosi completamente di rosa alle sfilate parigine: una diva in tailleur. Ha di recente seguito il trend Michelle Hunziker, che si è imposta con l'abito rosa dal maxi spacco (perfetto per l’estate) sfoggiato in vacanza. Laura Pausini col look total pink ci ha condotto l'Eurovision 2022, Elodie invece si è esibita in minidress al Roma Pride. È anche il colore preferito di Giorgia Soleri: non se ne separa quando si tratta di eventi importanti, difatti lo ha indossato sia ai Diversity Media Awards che alle presentazioni del suo libro di poesie. Al lungo elenco si aggiunge anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci trendy in fucsia

La designer comasca Raffaela D’Angelo ha organizzato un fashion show sulla spiaggia dei Bagni Alpemare per presentare la collezione Estate 2023, tutta dedicata alle tradizioni italiane, come dimostrano l'abbondanza di pizzi e ricami. Dominano i colori accesi e decisi, i contrasti cromatici, le sfumature e le maxi stampe, tutto realizzato con tessuti naturali e sostenibili. Alla sfilata a Forte dei Marmi ha preso parte anche Elisabetta Gregoraci, che ha sceltov un outfit d'impatto e vitaminico. Si è lasciata contagiare dalla Barbie mania, ma declinandola in versione jumpsuit. Ha indossato una tuta intera a effetto metallico: pantaloni a sigaretta e parte superiore caratterizzata da maxi scollatura a V e schiena nuda, impreziosita da una sottile fascia ricamata in vita. Accessori bianchi per la showgirl: sandali con tacco e pochette bianchi. Impeccabile trendy e femminile come sempre!