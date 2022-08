Elena d’Amario trendy in vacanza: veste alla marinara in bianco e rosso Elena d’Amario è tornata a casa e si sta godendo i luoghi del cuore con le persone care. Eccola in versione marinière, con tutina navy a righe bianche e rosse.

A cura di Giusy Dente

Lunghi capelli scuri e mossi, fisico muscoloso e tonico frutto di anni e anni di studio e disciplina: Elena D'amario è una delle ballerine più talentuose, uscite dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. E la splendida carriera che ha proseguito al di fuori, tra teatro e tv, lo dimostra Inoltre è seguitissima sui social, dove condivide sempre pochissimo della sua vita privata, di cui si sa ben poco. Preferisce che a parlare sia il suo corpo, dunque solitamente condivide con fan e follower i viaggi delle turnée, i momenti in sala prove, le coreografie degli spettacoli. In questi giorni, però, è giunto il momento di un po' di riposo anche per una lavoratrice instancabile come lei. Si sta godendo l'estate con gli amici e la famiglia.

I look estivi di Elena d'Amario

La 32enne quando si allena indossa ovviamente outfit sportivi e comodi, ma nella vita di tutti i giorni sa adattarsi a ogni situazione, risultando impeccabile, con uno stile sempre molto personale. Da un lato, la sua anima spigliata e avventurosa fa sì che abbia una certa predilezione per lo stile gipsy, uno dei suoi preferiti. Non a caso, la bandana è il must dei suoi look. Per lo stesso motivo le si adattano perfettamente anche gli abiti hippie chic, ampi e colorati, perfetti per moderne figlie dei fiori o avventurose gitane. Essendo dotata di un'innata sensualità e grande fascino, sa essere anche più glamour, tra pizzo e trasparenzeù, esaltando la sua femminilità spaziando tra il total black e nuances più vibranti.

Ora che si trova a Termoli si sta godendo i luoghi del cuore, quelli che l'hanno vista crescere. Nata a Pescara, la ballerina ha sempre frequentato anche Termoli dove ancora vive la nonna. Anche per lei torna puntualmente a casa ogni estate, godendo del calore che solo il tempo trascorso assieme agli amici e alla famiglia piò dare. Dal Castello Svevo di Termoli arrivano le sue ultime foto, rare testimonianze della sua vita al di fuori del palcoscenico. Come sempre è impossibile non notare il fisico scolpito, messo in risalto da una jumpsuit corta a righe bianche e rosse.

Lo stile "alla marinara" non passa mai di moda. L'ha abbinata a una borsa bianca di Calvin Klein e ad intramontabili espadrillas rosse con zeppa molto alta. Era una grande fan delle righe Audry Hepburn, che le declinava in tutte le versioni e per tutti i capi di abbigliamento. Come lei anche Marilyn Monroe, ma nel tempo la lista di celebrities che hanno sfoggiato la marinière si è parecchio allungata: si è aggiunta anche Katel Middleton di recente, in versione bianco blu. Insomma, un capo marinière non può mancare nella valigia delle vacanze e la ballerina lo indossa con grande stile.