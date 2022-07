Elena d’Amario in versione dark col completo di pizzo vedo-non vedo (da oltre 5000 euro) Elena d’Amario non rinuncia al total black: col completo di pizzo nero, in versione dark lady, è la più glamour dell’estate.

L'hanno soprannominata "the body", per quel fisico scolpito e statuario frutto di anni e anni di quotidiano allenamento. Elena d'Amario ha esordito, giovanissima, nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerina e ha proseguito la sua carriera tra teatro e televisione, con grande successo. Anche sui social è molto seguita: tende a condividere poco della sua vita privata, preferendo mostrarsi in sala prove, magari mentre esegue una coreografia. Come qualunque ragazza della sua età, al momento si sta godendo l'estate: sole, mare, amici, famiglia, i luoghi del cuore. E mentre in sala prove indossa ovviamente abbigliamento sportivo, in queste giornate sta dando il meglio in quanto a look balneari e non solo.

Lo stile di Elena d'Amario

La 32enne è dotata di una grande sensualità ma ha anche un animo avventuroso, spigliato, indomito. Anche nell'abbigliamento riesce a calibrare queste due anime, così come nella danza, che è il momento in cui riesce a esprimersi al meglio. D'estate ama stare all'aria aperta, godersi il sole, il mare, la sabbia, il vento tra i capelli. E anche questa estate ha rilanciato lo stily gipsy che più di tutti le appartiene: la bandana è il must dei suoi look "da gitana". In fatto di abbigliamento gli abiti boho, ampi e colorati, sono quelli che predilige.

L'abito hippie chic di Etro indossato qualche giorno fa si è immediatamente candidato a look più gettonato della stagione, un outfit perfetto per ogni situazione: colorato, glamour, d'impatto, seducente al punto giusto. E sulla stessa scia si pone anche il completo nero di Ermanno Scervino effetto vedo-non vedo con cui ha ammaliato fan e follower, sui social. Il completo si compone di gonna e top. La gonna a pannelli, lunga fin sotto al ginocchio e con profondi spacchi, è interamente lavorata in pizzo pizzo chantilly su base di tulle, con inserti in pizzo rebrodè che creano disegni floreali tridimensionali. Costa 3700 euro sul sito ufficiale della Maison.

Il top corto, invece, presenta scollo all'americana con collo leggermente alto e frastagliato; ci sono gli stessi inserti in pizzo chantilly e pizzo rebrodé ed è leggermente trasparente. Spalle, décolleté e schiena restano completamente nudi. Costa 1350 euro. Il completo, quindi, in totale costa 5050 euro, anche se al momento è possibile acquistarlo con uno sconto del 30%, dunque a 3535 euro. In versione dark lady, Elena d'Amario è più glamour che mai.